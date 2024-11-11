Вибори президента у США - Том Генкс втік з країни після перемоги Трампа

Том Генкс покинув США після перемоги Трампа на виборах
Актор Том Генкс оголосив про те, що покидає Сполучені Штати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Зірка Голлівуду вирушає у "відпустку через політичні міркування".
Подробицями поділилася видання The Direct.
Том Генкс залишає США після перемоги Трампа
Володар премії "Оскар" залишився розчарованим результатами виборів президента у США. У зв'язку із цим Генкс вирішив тимчасово виїхати з країни.
"З важким серцем і ще важчою валізою я повідомляю вам про це: я офіційно втік з країни. Так, ви не помилилися — я пишу це з далекого, нерозкритого місця, звідки відкривається прекрасний вид на... ну, на щось, що точно не є Америкою. Ви запитаєте, навіщо я тут? Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: "Біжи, Форресте, біжи!" — йдеться у листі актора.
Актор попросив шанувальників із порозумінням поставитися до його рішення та пообіцяв згодом повернутися до батьківщини.
"Будь ласка, не думайте, що я покидаю свою улюблену країну — просто подумайте про це, як про дуже довгу, політично обумовлену відпустку. Я повернуся... з часом. Можливо, якраз до виступу президента Опри", — написав Том.
Зазначимо, що раніше співачка Біллі Айліш різко висловилася про Дональда Трампа.
Незадоволена перемогою Трампа і співачка Cardi B — вона різко висловилася про нового президента США.
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