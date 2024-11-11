Вибори президента у США - Том Генкс втік з країни після перемоги Трампа

Том Генкс. Фото: REUTERS

Актор Том Генкс оголосив про те, що покидає Сполучені Штати після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Зірка Голлівуду вирушає у "відпустку через політичні міркування".

Подробицями поділилася видання The Direct.

Читайте також:

Том Генкс залишає США після перемоги Трампа

Володар премії "Оскар" залишився розчарованим результатами виборів президента у США. У зв'язку із цим Генкс вирішив тимчасово виїхати з країни.

"З важким серцем і ще важчою валізою я повідомляю вам про це: я офіційно втік з країни. Так, ви не помилилися — я пишу це з далекого, нерозкритого місця, звідки відкривається прекрасний вид на... ну, на щось, що точно не є Америкою. Ви запитаєте, навіщо я тут? Президент Трамп 2.0 виявився не тим, до чого я був готовий. Коли я побачив результати виборів, я подумав: "Біжи, Форресте, біжи!" — йдеться у листі актора.

Лист Тома Генкса. Фото: скриншот

Актор попросив шанувальників із порозумінням поставитися до його рішення та пообіцяв згодом повернутися до батьківщини.

"Будь ласка, не думайте, що я покидаю свою улюблену країну — просто подумайте про це, як про дуже довгу, політично обумовлену відпустку. Я повернуся... з часом. Можливо, якраз до виступу президента Опри", — написав Том.

Зазначимо, що раніше співачка Біллі Айліш різко висловилася про Дональда Трампа.

Незадоволена перемогою Трампа і співачка Cardi B — вона різко висловилася про нового президента США.