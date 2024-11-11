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Том Хэнкс покинул США после победы Трампа на выборах

11 ноября 2024 23:30
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Выборы президента в США - Том Хэнкс бежал из страны после победы Трампа
Том Хэнкс. Фото: REUTERS
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Актер Том Хэнкс объявил о том, что покидает Соединенные Штаты после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Звезда Голливуда отправляется в "отпуск по политическим соображениям".

Подробностями поделилось издание The Direct.

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Обладатель премии "Оскар" остался разочарованным результатами выборов президента в США. В этой связи Генкс решил временно уехать из страны.

"С тяжелым сердцем и еще более тяжелым чемоданом я сообщаю вам об этом: я официально сбежал из страны. Да, вы не ошиблись — я пишу это из далекого, нераскрытого места, откуда открывается прекрасный вид на... ну, на что-то, что точно не является Америкой. Вы спросите, зачем я здесь? Трамп 2.0 оказался не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты выборов, я подумал: "Беги, Форрест, беги!" — говорится в письме актера.

Письмо Тома Хэнкса
Письмо Тома Хэнкса. Фото: скриншот

Актер попросил поклонников с пониманием отнестись к его решению и пообещал впоследствии вернуться на родину.

"Пожалуйста, не думайте, что я покидаю свою любимую страну — просто подумайте об этом, как об очень длинном, политически обусловленном отпуске. Я вернусь... со временем. Возможно, как раз к выступлению президента Опры", — написал Том.

Отметим, что ранее певица Билли Айлиш резко высказалась о Дональде Трампе.

Недовольна победой Трампа и певица Cardi B — она резко высказалась о новом президенте США.

Том Хэнкс Дональд Трамп зарубежные звезды США выборы в США 2024

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