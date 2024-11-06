Как прославился Дональд Трамп — что известно о карьере президента США в шоу-бизнесе

Шоу, кино и конкурсы красоты — как Трамп стал звездой в медиа
Миллиардер и бизнесмен Дональд Трамп снова возглавит Америку. Кандидат на пост президента США обогнал свою конкурентку Камалу Харрис в политической гонке.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, как магнат по недвижимости стал значимой персоной в шоубизнесе.
Как Дональд Трамп стал звездой на телевидении
Бизнесмен, продолживший и развивший дело отца в сфере недвижимости, никогда не упускал возможности "засветиться" на экранах.
Трамп вовремя понял вес телевидения и начал делать уверенные шаги в медиа. Так, будущий президент США снимался в сериалах и кино, ходил на телешоу и создавал собственные проекты. Как иногда пишут в зарубежных СМИ, "если Кеннеди был первым телегеническим президентом США, то Трамп стал первым президентом-телезвездой".
Впервые Трамп попробовал себя в роли актера в сериале "Джефферсон" (1985). Там предприниматель получил эпизодическую роль камео.
Далее следовали роли в лентах "Призраки этого не делают", "Принц из Беверли-Хиллс", "Няня", "Маленькие негодяи" и т.д.
Многим Трамп запомнился своим появлением в фильме "Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке", где подсказал маленькому Кевину дорогу в отеле.
Интересно, что режиссер Крис Коламбус не планировал приглашать Трампа, но тогда гостиница Plaza принадлежала ему и одним из условий съемок было появление бизнесмена в кадре.
"Засветился" будущий президент и в культовом сериале 2000-х "Секс в большом городе". Бизнесмен сидел в кафе вместе с товарищем, который в дальнейшем стал любовником Саманты.
В общей сложности в фильмографии Трампа около 39 ролей в художественных и документальных фильмах и сериалах.
Победа бизнесмена на выборах президента США 2016 для многих американцев стала неожиданностью. Тогда создателям фильмов "Один дома-2", "Образцовый самец" и других предлагали вырезать сцены со скандальным президентом.
Собственное шоу на телевидении и конкурсы красоты
Останавливаться на эпизодических ролях в кино Трамп не планировал. В 2003 году миллиардер запустил собственное шоу "Ученик" ("Кандидат") на телеканале NBC. Он стал не только продюсером проекта, но и ведущим.
Шоу было инсценировкой того, как участники боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа, а не проходившие испытания были "уволены". Реалити длилось целых 13 лет.
Проект принес Трампу не только популярность, но и собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.
В 1996 году Трамп выкупил компанию Miss Universe Organization, оказавшуюся на грани банкротства. Совместно с NBC компания занимается организацией конкурсов красоты "Мисс Вселенная", "Мисс США" и "Юна Мисс США".
В 2015 году разгорелся скандал из-за высказывания Трампа об усилении миграционной политики в отношении Латинской Америки. Речь кандидата на выборах президента США 2016 года вызвала резонанс, поэтому компания Miss Universe Organization стремительно сменила владельца.
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