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Шоу, кино и конкурсы красоты — как Трамп стал звездой в медиа

6 ноября 2024 11:48
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор
Как прославился Дональд Трамп — что известно о карьере президента США в шоу-бизнесе
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Анфиса Котова - Редактор
Анфиса Котова
Редактор

Миллиардер и бизнесмен Дональд Трамп снова возглавит Америку. Кандидат на пост президента США обогнал свою конкурентку Камалу Харрис в политической гонке.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как магнат по недвижимости стал значимой персоной в шоубизнесе.

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Как Дональд Трамп стал звездой на телевидении

Бизнесмен, продолживший и развивший дело отца в сфере недвижимости, никогда не упускал возможности "засветиться" на экранах.

Трамп вовремя понял вес телевидения и начал делать уверенные шаги в медиа. Так, будущий президент США снимался в сериалах и кино, ходил на телешоу и создавал собственные проекты. Как иногда пишут в зарубежных СМИ, "если Кеннеди был первым телегеническим президентом США, то Трамп стал первым президентом-телезвездой".

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Впервые Трамп попробовал себя в роли актера в сериале "Джефферсон" (1985). Там предприниматель получил эпизодическую роль камео.

Далее следовали роли в лентах "Призраки этого не делают", "Принц из Беверли-Хиллс", "Няня", "Маленькие негодяи" и т.д.

Дональд Трамп в сериале "Принц из Беверли-Хиллз"
Дональд Трамп в сериале "Принц из Беверли-Хиллс". Фото: скриншот

Многим Трамп запомнился своим появлением в фильме "Один дома-2: Потерянный в Нью-Йорке", где подсказал маленькому Кевину дорогу в отеле.

Интересно, что режиссер Крис Коламбус не планировал приглашать Трампа, но тогда гостиница Plaza принадлежала ему и одним из условий съемок было появление бизнесмена в кадре.

Дональд Трамп в фильме "Сам дома-2"
Дональд Трамп в фильме "Один дома-2". Фото: скриншот

"Засветился" будущий президент и в культовом сериале 2000-х "Секс в большом городе". Бизнесмен сидел в кафе вместе с товарищем, который в дальнейшем стал любовником Саманты.

Трамп в сериале "Секс и город"
Трамп в сериале "Секс в большом городе". Фото: скриншот

В общей сложности в фильмографии Трампа около 39 ролей в художественных и документальных фильмах и сериалах.

Победа бизнесмена на выборах президента США 2016 для многих американцев стала неожиданностью. Тогда создателям фильмов "Один дома-2", "Образцовый самец" и других предлагали вырезать сцены со скандальным президентом.

Собственное шоу на телевидении и конкурсы красоты

Останавливаться на эпизодических ролях в кино Трамп не планировал. В 2003 году миллиардер запустил собственное шоу "Ученик" ("Кандидат") на телеканале NBC. Он стал не только продюсером проекта, но и ведущим.

Кадр из шоу "Ученик"
Кадр из шоу "Ученик". Фото: скриншот

Шоу было инсценировкой того, как участники боролись за право получить должность топ-менеджера в одной из компаний Трампа, а не проходившие испытания были "уволены". Реалити длилось целых 13 лет.

Проект принес Трампу не только популярность, но и собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Звезда Дональда Трампа на Аллее славы
Звезда Дональда Трампа на Аллее славы. Фото: Wikipedia

В 1996 году Трамп выкупил компанию Miss Universe Organization, оказавшуюся на грани банкротства. Совместно с NBC компания занимается организацией конкурсов красоты "Мисс Вселенная", "Мисс США" и "Юна Мисс США".

В 2015 году разгорелся скандал из-за высказывания Трампа об усилении миграционной политики в отношении Латинской Америки. Речь кандидата на выборах президента США 2016 года вызвала резонанс, поэтому компания Miss Universe Organization стремительно сменила владельца.

Дональд Трамп на конкурсе "Мисс Вселенная-2008"
Дональд Трамп на конкурсе "Мисс Вселенная-2008". Фото: REUTERS

Ранее редакция сайта Новини.LIVE вспомнила самые громкие высказывания Дональда Трампа об Украине.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.

шоу-бизнес Дональд Трамп выборы в США 2024 телевидение кино

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