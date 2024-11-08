Біллі Айліш розкритикувала перемогу Дональда Трампа — деталі

Американська співачка Біллі Айліш. Фото: instagram.com/billieeilish

Американська співачка Біллі Айліш розкритикувала Дональда Трампа під час свого концерту в Нешвіллі. Вона сильно засмучена результатами виборів і не приховує своїх емоцій.

Про це пише Variety.

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Зірка зізналась, що, коли прокинулась зранку і дізналась про перемогу республіканця Дональда Трампа, то "не могла уявити, що робитиме шоу в цей день".

"Чим довше тривав день, у мене було таке відчуття, що це такий привілей, що я можу робити це з вами, друзі, і що ми маємо це в такий час, як зараз", — сказала співачка зі сцени у Нешвіллі.

Вона виконала пісню 2022 року "TV" та розповіла про власний досвід насильства.

"Я хочу, щоб ви знали, що зі мною ви в безпеці, ви захищені тут, і що ви в безпеці у цьому приміщенні. І пісня, яку ми збираємося виконати, – це … про жорстоке поводження з жінками, яке існує в цьому світі, і багато досвіду, через який пройшла я та люди, яких я знаю. Чесно кажучи, я ніколи не зустрічала жодної жінки, яка б не мала історії насильства. Жодної", — сказала вона.

Нагадаємо, що минулого року Дональда Трампа визнали винним у сексуальному насильстві за цивільним позовом, поданим письменницею Е. Джин Керролл. Політик заплатив їй 5 мільйонів доларів відшкодування. Утім, це був не єдиний позов. За всю кар'єру Трампа понад два десятки жінок звинувачували його в сексуальних домаганнях.

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