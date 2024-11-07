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Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США

7 листопада 2024 12:58
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Дональд Трап — що відомо про особисте життя двічі президента США
Дональд Трамп. Фото: Facebook Трампа
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

45-й президент США і лідер Республіканської партії, Дональд Трамп, не лише відомий як політик, але і як персона, чиє особисте життя неодноразово обговорювалося у пресі. Протягом багатьох років його романтичні історії та родинне життя були постійно в центрі уваги. Трамп тричі був одружений, має п'ятьох дітей і семеро онуків.

Сайт Новини.LIVE розповість, що ж відомо про кожну з його дружин і дітей.

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Івана Трамп

Дональд познайомився з Іваною Зельничковою у 1976 році. Вона приїхала до США з Чехословаччини, де раніше працювала лижним інструктором у Канаді. Їхня зустріч відбулася в Нью-Йорку, а вже після кількох місяців знайомства Дональд зробив їй пропозицію.

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 1
Івана Трамп. Фото: скриншот відео

Вони одружилися в 1977 році, а незабаром народився їхній перший син — Дональд-молодший. Пара також мала ще двох дітей: дочку Іванку та сина Еріка.

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 2
Дональд-молодший. Фото: Instagram.com/donaldjtrumpjr

Однак їхній шлюб розпався у 1990 році, коли Івана дізналася про роман Дональда з іншою жінкою. Попри непросте розлучення, вони залишилися в добрих стосунках задля дітей.

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Ерік Трамп з дружиною. Фото: Instagram.com/erictrump

Коли Івана померла у 2022 році, Трамп назвав її "чудовою жінкою, яка прожила натхненне життя".

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 4
Донька Трампа — Іванка. Фото: Instagram.com/ivankatrump

Марла Мейплс

Дружина Трампа, Марла Мейплс, з’явилася в його житті ще під час першого шлюбу. Вони познайомилися у 1985 році і спершу були просто друзями, але потім у них виник роман, котрий вони намагались не афішувати. У 1993 році жінка завагітніла і народила Трампу доньку Тіффані. Незабаром після цього вони одружилися.

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 5
Друга дружина Трампа — Марла Мейплс. Фото: скриншот відео

Проте їхній шлюб тривав недовго — через три роки пара розлучилася. Мейплс зізналася, що вони з Дональдом мали різні погляди на виховання доньки та життя загалом, через що їм було важко зберегти відносини.

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 6
Тіффані Трамп. Фото: instagram.com/tiffanytrump

 

Меланія Трамп

Під час процесу розлучення з Марлою Трамп зустрів модель зі Словенії Меланію Кнавс. Їхня перша зустріч відбулася на вечірці в Нью-Йорку в 1998 році, де Дональд попросив її номер телефону. Після кількох років відносин, у 2004 році, Трамп зробив пропозицію Меланії.

Кохані жінки та діти Трампа — родинна сага президента США - фото 7
Меланія Трамп. Фото: скриншот відео

Вони одружилися в січні 2005 року, а наступного року у них народився син Баррон. Меланія стала першою леді США у 2017 році, а також першою леді, яка народилася за межами країни з часів Луїзи Адамс.

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Наймолодший син Трампа — Баррон. Фото: Instagram.com/barronupdate

Таким чином, розвиток особистого життя Дональда Трампа залишається одним з цікавих аспектів його життя, про який згадують у пресі та який продовжує цікавити публіку.

Раніше ми писали про те, за кого вийшли заміж дочки Трампа.

Також ми повідомляли, як Трамп став зіркою в медіа.

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