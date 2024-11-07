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Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США

7 ноября 2024 12:58
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Дональд Трап – что известно о личной жизни дважды президента США
Дональд Трамп. Фото: Facebook Трампа
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

45-й президент США и лидер Республиканской партии, Дональд Трамп, не только известен как политик, но и как персона, чья личная жизнь неоднократно обсуждалась в СМИ. В течение многих лет его романтические истории и семейная жизнь были постоянно в центре внимания. Трамп трижды был женат, имеет пятерых детей и семерых внуков.

Сайт Новини.LIVE расскажет, что же известно о каждой из его жен и детях.

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Ивана Трампа

Дональд познакомился с Иваной Зельничковой в 1976 году. Она приехала в США из Чехословакии, где работала лыжным инструктором в Канаде. Их встреча состоялась в Нью-Йорке, а уже через несколько месяцев знакомства Дональд сделал ей предложение.

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 1
Ивана Трампа. Фото: скриншот видео

Они поженились в 1977 году, а вскоре родился их первый сын – Дональд-младший. Пара также имела еще двоих детей: дочь Иванку и сына Эрика.

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 2
Дональд-младший. Фото: Instagram.com/donaldjtrumpjr

Однако их брак распался в 1990 году, когда Ивана узнала о романе Дональда с другой женщиной. Несмотря на непростой развод, они остались в хороших отношениях ради детей.

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Эрик Трамп с женой. Фото: Instagram.com/erictrump

Когда Ивана умерла в 2022 году, Трамп назвал ее "прекрасной женщиной, прожившей вдохновенную жизнь".

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 4
Дочь Трампа – Иванка. Фото: Instagram.com/ivankatrump

Марла Мейплс

Вторая жена Трампа, Марла Мэйплс, появилась в его жизни еще во время первого брака. Они познакомились в 1985 году и сначала были просто друзьями, но потом у них возник роман, который они старались не афишировать. В 1993 году женщина забеременела и родила Трампу дочь Тиффани. Вскоре после этого они поженились.

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 5
Вторая жена Трампа – Марла Мэйплс. Фото: скриншот видео

Однако их брак длился недолго — через три года пара развелась. Мэйплс призналась, что они с Дональдом имели разные взгляды на воспитание дочери и жизни в целом, из-за чего им было трудно сохранить отношения.

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 6
Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/tiffanytrump

 

Мелания Трамп

В ходе развода с Марлой Трамп встретил модель из Словении Меланию Кнавс. Их первая встреча произошла на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 году, где Дональд попросил ее номер телефона. После нескольких лет отношений, в 2004 году Трамп сделал предложение Мелании.

Любимые женщины и дети Трампа — семейная сага президента США - фото 7
Мелания Трамп. Фото: скриншот видео

Они поженились в январе 2005 года, а в следующем году у них родился сын Бэррон. Мелания стала первой леди США в 2017 году, а также первой леди, родившейся за пределами страны со времен Луизы Адамс.

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Самый младший сын Трампа – Бэррон. Фото: Instagram.com/barronupdate

Таким образом, развитие личной жизни Дональда Трампа остается одним из интересных аспектов его жизни, о котором упоминается в прессе, поскольку это продолжает интересовать публику.

Раньше мы писали о том, за кого вышли замуж дочери Трампа.

Также мы сообщали, как Трамп стал звездой в медиа.

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