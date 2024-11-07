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Танці Трампа під "YMCA" — чому він обожнює цю пісню

7 листопада 2024 14:05
Ганна Корешкова - Редактор
Перемога Дональда Трампа — значення пісні YMCA
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Новий президент США Дональд Трамп у Флориді станцював на трибуні перед своїми прихильниками під пісню "YMCA" диско-групи Village People. Республіканець святкував власну перемогу.

Відео із його танцями швидко завірусилося у Мережі.

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YMCA була опублікована у жовтні 1978 року. Хоча спочатку пісня мала сильні асоціації з ЛГБТК-культурою, згодом вона стала використовуватисяя на спортивних заходах по всій Америці та Європі.

Що стосується Трампа, то він почав використовувати пісню на мітингах проти обмежень Covid-19.

Доктор Джеймі Саріс, антрополог з ірландського Університету Мейнута пояснив, чому "YMCA" та подібні символи минулого резонують з прихильниками Трампа.

Він відзначив, що серед прихильників Трампа багато білих чоловіки середнього віку із переважним почуттям ностальгії. Ці прихильники часто носять одяг та естетику, що нагадує про їхню молодість, від військового одягу, пов'язаного з епохою В'єтнаму, до стилю робітничого класу, натхненного Брюсом Спрінгстіном. Ця туга за простим минулим, як зазначає фахівець, пов'язана не лише з модою, але й відображає глибше бажання повернутися або переосмислити минулу епоху американської історії, яка відповідає їхній культурній пам'яті та ідентичності. 

Хоча фронтмен гурту Village People Віктор Вілліс раніше заперечував проти використання Трампом пісні YMCA, він згодом змінив свою позицію. Враховуючи зростання популярності пісні на мітингах, Вілліс заявив, що він відкритий до того, щоб Камала Гарріс також використала цю пісню, одночасно заявивши про свою підтримку демократів.

Нагадаємо, раніше ми писали про найгучніші висловлювання Дональда Трампа про Україну. А також ми розповідали, як Трамп став зіркою в медіа.

Дональд Трамп соцмережі пісні закордонні зірки вибори у США 2024

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