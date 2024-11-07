Победа Дональда Трампа – значение песни YMCA

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новый президент США Дональд Трамп во Флориде станцевал на трибуне перед своими поклонниками под песню "YMCA" диско-группы Village People. Республиканец праздновал свою победу.

Видео с его танцами быстро завирусилось в Сети.

Читайте также:

Почему Трамп танцует под "YMCA"

YMCA была опубликована в октябре 1978 года. Хотя сначала песня имела сильные ассоциации с ЛГБТК-культурой, впоследствии она стала использоваться на спортивных мероприятиях по всей Америке и Европе.

Что касается Трампа, то он стал использовать песню на митингах против ограничений Covid-19.

Доктор Джейми Сарис, антрополог из ирландского Университета Мейнута объяснил, почему "YMCA" и подобные символы прошлого резонируют со сторонниками Трампа.

Дональд Trump завершил его мелодию и беспокоит викторию гонки к песне YMCA по группе Village People pic.twitter.com/xmevts0PXM - NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2024

Он отметил, что среди сторонников Трампа много белых мужчин среднего возраста с преобладающим чувством ностальгии. Эти поклонники часто носят одежду и эстетику, напоминающую об их молодости, от военной одежды, связанной с эпохой Вьетнама, до стиля рабочего класса, вдохновленного Брюсом Спрингстином. Эта тоска по простому прошлому, как отмечает специалист, связана не только с модой, но и отражает более глубокое желание вернуться или переосмыслить прошлую эпоху американской истории, соответствующей их культурной памяти и идентичности.

Хотя фронтмен группы Village People Виктор Уиллис ранее возражал против использования Трампом песни YMCA, он впоследствии изменил свою позицию. Учитывая рост популярности песни на митингах, Уиллис заявил, что он открыт для того, чтобы Камала Харрис также использовала эту песню, одновременно заявив о своей поддержке демократов.

Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.