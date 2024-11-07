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Танцы Трампа под "YMCA" — почему он обожает эту песню

7 ноября 2024 14:05
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор
Победа Дональда Трампа – значение песни YMCA
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анна Корешкова - Редактор
Анна Корешкова
Редактор

Новый президент США Дональд Трамп во Флориде станцевал на трибуне перед своими поклонниками под песню "YMCA" диско-группы Village People. Республиканец праздновал свою победу.

Видео с его танцами быстро завирусилось в Сети.

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YMCA была опубликована в октябре 1978 года. Хотя сначала песня имела сильные ассоциации с ЛГБТК-культурой, впоследствии она стала использоваться на спортивных мероприятиях по всей Америке и Европе.

Что касается Трампа, то он стал использовать песню на митингах против ограничений Covid-19.

Доктор Джейми Сарис, антрополог из ирландского Университета Мейнута объяснил, почему "YMCA" и подобные символы прошлого резонируют со сторонниками Трампа.

Он отметил, что среди сторонников Трампа много белых мужчин среднего возраста с преобладающим чувством ностальгии. Эти поклонники часто носят одежду и эстетику, напоминающую об их молодости, от военной одежды, связанной с эпохой Вьетнама, до стиля рабочего класса, вдохновленного Брюсом Спрингстином. Эта тоска по простому прошлому, как отмечает специалист, связана не только с модой, но и отражает более глубокое желание вернуться или переосмыслить прошлую эпоху американской истории, соответствующей их культурной памяти и идентичности.

Хотя фронтмен группы Village People Виктор Уиллис ранее возражал против использования Трампом песни YMCA, он впоследствии изменил свою позицию. Учитывая рост популярности песни на митингах, Уиллис заявил, что он открыт для того, чтобы Камала Харрис также использовала эту песню, одновременно заявив о своей поддержке демократов.

Напомним, ранее мы писали о самых громких высказываниях Дональда Трампа об Украине. А также мы рассказывали, как Трамп стал звездой в СМИ.

Дональд Трамп соцсети песни зарубежные звезды выборы в США 2024

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