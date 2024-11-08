Билли Айлиш раскритиковала победу Дональда Трампа.

Американская певица Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица Билли Айлиш подвергла критике Дональда Трампа во время своего концерта в Нэшвилле. Она сильно расстроена результатами выборов и не скрывает своих эмоций.

Об этом пишет Variety.

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Звезда призналась, что когда проснулась утром и узнала о победе республиканца Дональда Трампа, то "не могла представить, что будет делать шоу в этот день".

"Чем дольше длился день, у меня было такое ощущение, что это такая привилегия, что я могу делать это с вами, друзья, и что мы имеем это в такое время, как сейчас", — сказала певица со сцены в Нэшвилле.

Она исполнила песню 2022 года "TV" и рассказала о собственном опыте насилия.

"Я хочу, чтобы вы знали, что со мной вы в безопасности. Вы защищены здесь, и что вы в безопасности в этом помещении. И песня, которую мы собираемся исполнить, — это… о жестоком обращении с женщинами, которое существует в этом мире, и много опыта, через который прошла я и люди, которых я знаю. Честно говоря, я никогда не встречала ни одной женщины, которая не имела бы истории насилия. Ни одной", — заявила артистка.

Напомним, что в прошлом году Дональда Трампа признали виновным в сексуальном насилии по гражданскому иску, поданному писательницей Э. Джин Кэрролл. Политик заплатил ей 5 миллионов долларов. Впрочем, это был не единственный иск. За всю карьеру Трампа более двух десятков женщин обвиняли его в сексуальных притязаниях.

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