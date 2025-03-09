Цвета для спальни в 2025 году: какие оттенки мешают спать

Спящий мужчина. Фото: Freepik

Цвет стен и декора в спальне играет важную роль в формировании качества сна. Оттенки могут как способствовать глубокому расслаблению, так и наоборот — провоцировать бессонницу и повышенную тревожность. Исследования в области психологии цвета доказывают, что неправильный выбор палитры способен влиять на уровень стресса, сердечный ритм и даже уровень энергии по утрам.

Как пишет издание Better homes and gardens, некоторые цвета, даже если они выглядят эстетически привлекательно, могут перевозбуждать нервную систему. Особенно это касается оттенков, которые ассоциируются с активностью, опасностью или перегрузкой.

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1. Яркий желтый: цвет, возбуждающий мозг

Желтый — цвет радости, солнца и энергии. Однако в интерьере спальни его чрезмерно насыщенные оттенки могут спровоцировать умственную активность, заставить мозг работать интенсивнее и затруднить процесс засыпания. Особенно это актуально для кислотных и горчичных оттенков.

Альтернатива

Выбирайте мягкий пастельный желтый или оттенок теплого сливочного масла — они добавят комнате уюта, не перегружая нервную систему.

2. Красный: провокатор тревожности

Красный символизирует силу, страсть и динамику, однако в интерьере спальни он может повышать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Это активный цвет, который не дает организму расслабиться перед сном.

Альтернатива

Приглушенный бордовый или глубокий винный могут стать удачной акцентной деталью, но не стоит красить в них всю комнату.

3. Темный фиолетовый: скрытая угроза

Фиолетовый часто ассоциируется с таинственностью и элегантностью, но глубокие темные оттенки (например, баклажановый или сливовый) могут создавать ощущение напряжения и беспокойства. Они стимулируют воображение, что может стать препятствием для быстрого засыпания.

Альтернатива

Лавандовый или сиреневый — отличный выбор для спальни, ведь эти цвета имеют успокаивающий эффект и помогают снизить уровень стресса.

Лавандовый цвет идеально подходит для спальни. Фото: Eric Piasecki

4. Яркий оранжевый: заряд энергии вместо спокойствия

Насыщенный оранжевый добавляет интерьеру динамичности, но в то же время может вызвать эмоциональное возбуждение, что негативно влияет на засыпание. Он стимулирует нервную систему и даже может способствовать тревожным мыслям перед сном.

Альтернатива

Теплые персиковые или абрикосовые оттенки имеют значительно более мягкий эффект, добавляя уюта без излишней активизации мозговой деятельности.

5. Черный: тяжелый и угнетающий

Черный может выглядеть стильно и роскошно, но в больших количествах он создает ощущение замкнутости, что может вызвать дискомфорт и даже способствовать депрессивным настроениям. К тому же, этот цвет поглощает свет, из-за чего утром просыпаться значительно труднее.

Альтернатива

Стально-голубой или светлый графитовый — это оттенки, которые придают пространству глубины, но при этом не перегружают психику.

Правильный выбор цвета для спальни - это не только вопрос эстетики, но и комфорта и здорового сна. Чтобы создать гармоничную атмосферу для отдыха, следует избегать агрессивных, насыщенных оттенков, вместо этого отдавая предпочтение приглушенным, пастельным тонам, которые способствуют релаксации.

Отметим, ежегодные изменения в дизайне интерьера быстро делают вчерашние тренды устаревшими. В 2025 году дизайнеры советуют отойти от минимализма и холодных цветов. Промышленная эстетика и открытые планировки также теряют актуальность. Зато ожидается распространение более теплых и уютных стилей.

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