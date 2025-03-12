Тренды интерьера 2025 — как сделать впечатляющим свое жилье

Женщина выбирает цвета. Фото: Freepik

Каждый мечтает об уютном доме, где можно отдохнуть душой и телом, месте, которое отражает нашу индивидуальность и стиль. Но как превратить обычную квартиру в настоящий шедевр дизайна? Достаточно следовать простым принципам: продуманное освещение, уникальные детали, функциональное пространство и искусство в интерьере.

Как пишет издание Real Simple, дизайн интерьера — это не просто выбор мебели и цветов. Это искусство создания гармоничного пространства, где каждый элемент имеет значение.

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1. Грамотно подобранное освещение — основа уюта

Освещение формирует атмосферу в доме. Дизайнеры советуют сочетать разные источники света, создавая теплую, многослойную и стильную композицию.

"Правильно подобранный светильник может придать комнате ощущение целеустремленности, роскоши и архитектурного интереса", — отмечает дизайнер Вики Загродник.

Что стоит попробовать

Большие люстры и подвесные светильники как центральный акцент.

Настольные лампы и торшеры для создания камерного освещения.

Светодиодные ленты под полками или за зеркалами для дополнительной глубины.

Дизайнеры советуют яркое освещение. Фото: Unsplash

2. Уникальные и винтажные предметы — изюминка вашего стиля

Чтобы интерьер не выглядел шаблонным, стоит добавить вещи с историей. Это может быть винтажная комода, ретро-часы или антикварный стол. Такие вещи добавляют особого шарма и делают пространство уникальным.

Не бойтесь сочетать старые и новые вещи. Это придаст вашему интерьеру глубины и истории. Посетите антикварные магазины, блошиные рынки и аукционы, чтобы найти уникальные предметы, которые отражают ваш стиль.

3. Функциональное хранение — порядок и стиль в одном

Дизайнеры всегда используют продуманные системы хранения, которые не только помогают избежать хаоса, но и выглядят эстетично.

Вот несколько идей:

встроенные шкафы, сливающиеся со стеной;

декоративные корзины и сундуки для мелочей;

мебель со скрытыми нишами для хранения.

"Стеклянные банки для кладовой, плавающие полки для тщательно подобранной посуды и скрытые выдвижные ящики — все это создает ощущение организованного, стильного пространства", — рассказывает дизайнер.

4. Акценты, которые легко менять

Переменность — один из секретов стильного интерьера. Дизайнеры регулярно обновляют аксессуары, добавляя сезонные детали. Это могут быть:

подушки разных цветов и фактур;

декоративные пледы и коврики;

вазы и свечи.

"Эти предметы добавляют дому атмосферы, многослойной текстуры и сезонности", — объясняет дизайнер Тиффани Гласко.

5. Свечи — простой способ сделать дом более уютным

Никогда не недооценивайте силу свечей. Они создают особую атмосферу, добавляют тепла и помогают расслабиться.

Если ароматные свечи вам не по душе, можно использовать классические восковые или маленькие чайные свечи в декоративных подсвечниках.

Свеча возле кровати. Фото: Unsplash

6. Стильная посуда — внимание к деталям

Дизайнеры часто имеют коллекции стеклянной посуды, которые не только функциональны, но и эстетически привлекательны.

Попробуйте использовать:

хрустальные бокалы и винтажные чашки;

стильные тарелки и подносы;

оригинальные чайники и кувшины.

Это не только разнообразит ваш быт, но и сделает сервировку стола маленьким произведением искусства.

7. Искусство в интерьере — ключ к уникальности

Ни один дизайнерский интерьер не обходится без искусства. Это может быть картина, графика, скульптура или даже текстильное панно.

"Дом дизайнера интерьера похож на музей. У нас всегда есть хотя бы одно произведение искусства, которое рассказывает историю или вызывает эмоции", — говорит Гласко.

Как подобрать искусство для дома

Выбирайте то, что отзывается вам эмоционально.

Используйте разные стили — абстракцию, классику, графику.

Экспериментируйте с расположением — картины можно не только вешать, но и ставить на полки или пол.

Искусство также должно быть в дизайне. Фото: Christopher Testani

Ранее мы сообщали, что цвет стен и декора в спальне существенно влияет на качество сна, вызывая как расслабление, так и тревогу. Согласно исследованиям психологии цвета, неправильная палитра может привести к стрессу, изменению сердечного ритма и снижению энергии по утрам. Поэтому выбор цветов для спальни является важным для обеспечения здорового сна.

Отметим, также, что дизайнеры интерьера прогнозируют изменения в трендах на 2025 год. Вместо минимализма и холодных цветов, которые были популярны ранее, они рекомендуют отказаться от промышленной эстетики и открытых планировок.