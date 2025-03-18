Стеклянная мебель возвращается: главный тренд дизайна 2025 года

Женщина над чертежами. Фото: Freepik

Дизайн интерьера — это постоянный поток изменений и неожиданных возвращений. Некоторые тренды, которые казались забытыми, возвращаются, но с новым осмыслением. Одним из таких стала стеклянная мебель и элементы декора.

Как рассказывает дизайнер Анна Бойко, мировой дизайн все больше ориентируется на легкость, прозрачность и минимализм. Стекло идеально вписывается в эту концепцию, добавляя пространству легкости, света и элегантности.

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Его универсальность позволяет сочетаться с другими материалами:

стекло + дерево — сочетание природного тепла и современной легкости;

стекло + металл — создает индустриальный, современный вид;

стекло + дерево + металл — эклектичный микс для смелых интерьерных решений.

Журнальные столики, полки, обеденные столы, декоративные перегородки — все эти элементы снова на пике популярности. Они делают пространство воздушным, добавляют визуальной легкости и выглядят эстетически дорого.

Стеклянный стол. Фото: Unsplash

Преимущества стеклянной мебели

Визуальная легкость — не перегружает интерьер, подходит даже для маленьких помещений.

Многофункциональность — гармонично смотрится в любом стиле: от минимализма до классики.

Светоотражающий эффект — добавляют пространству больше света.

Устойчивость к влаге — идеальный выбор для ванных комнат или кухонь.

Недостатки, которые стоит учитывать

Стекло — материал привередливый и нуждается в тщательном уходе. Его главные минусы:

легко пачкается — отпечатки пальцев и пыль быстро становятся заметными;

хрупкость — даже закаленное стекло требует осторожного обращения;

опасность для детей и животных — если в доме есть маленькие дети или домашние любимцы, стеклянная мебель может быть не лучшим выбором.

Как внедрить тренд в свой интерьер

Если вы хотите добавить стильный стеклянный акцент в своем доме, обратите внимание на следующие решения:

стеклянный журнальный или обеденный стол — идеальный вариант для современного пространства;

декоративные перегородки — визуально разделяют пространство, сохраняя ощущение открытости;

стеклянные полочки — функциональность без лишней перегрузки.

Ранее мы сообщали, что потолок — это часто недооцененный, но важный элемент дома, который может кардинально изменить вид комнаты. Современные варианты оформления потолка позволяют подобрать решение для любого пространства, от маленькой квартиры до большого дома. Существует множество вариантов, не требующих больших затрат, но способных добавить стиль и оригинальность интерьеру.

Отметим, дизайнеры считают, что вневременной интерьер является идеальным. Однако, если вы хотите обновить свой дом, стоит обратить внимание на актуальные тренды. Они помогут создать не только стильное, но и уютное пространство.