Ремонт в 2025 году — все о ценах, дефиците мастеров и как сэкономить

Мужчина делает ремонт. Фото: Pexels

Цены на ремонт жилья в Украине выросли на 45% за последний год из-за дефицита квалифицированных рабочих и инфляции. Каждый, кто планирует обновление своей квартиры, должен знать основные вызовы, предусмотреть возможные трудности и понимать, на чем можно сэкономить, а на чем экономить категорически не стоит.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в комментарии "24 каналу", средняя цена ремонта за чистовую отделку (готовый для заселения вариант) в 2025 году колеблется в пределах 950-1 150 долларов за квадратный метр. Это касается медианного сегмента из 95% украинских стройматериалов.

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А ремонт от девелопера (готовые квартиры) подорожал в среднем на 25%, поскольку строительные компании имеют защитные механизмы в виде ранее подписанных контрактов.

Основные причины подорожания ремонта

Дефицит квалифицированных мастеров. Из-за мобилизации и растущего спроса на специалистов в сфере восстановления страны нехватка кадров в ремонтной сфере достигает 50-60%. Наибольший дефицит ощущается среди плиточников, электриков и каменщиков.

Инфляция и рост зарплат. Мастера ищут более выгодные предложения, что приводит к перераспределению рынка труда и подорожанию услуг.

Постоянный рост стоимости строительных материалов.

Как отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха, старые запасы материалов распродаются, а новые поступают уже по значительно более высоким ценам.

Как выбрать мастеров и не попасть впросак

Поиск профессиональной бригады — один из важнейших этапов ремонта.

"В Украине до сих пор действуют обычные договоренности — нашли прораба, ударили по рукам и начали ремонт. Но без юридического договора вы не защищены от задержек, некачественной работы и дополнительных расходов", — отмечает Виктория Берещак.

Эксперты рекомендуют два варианта безопасного найма:

заключать договор с ФОПом, где четко прописаны сроки, смета и гарантии;

привлекать агентства, специализирующиеся на ремонтах и юридически отвечающие за качество услуг.

Также стоит помнить, что дизайн-проект и технадзор, а это отдельные расходы:

дизайн-проект — в среднем 35 долларов/кв. м;

технадзор — 10-12 долларов/кв. м.

Елена Гайдамаха уточняет, что архитектурное сопровождение может быть разным: от простых рисунков до полного контроля всех этапов ремонта.

Как сэкономить на ремонте

По словам руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, есть вещи, на которых можно безопасно сэкономить:

декоративные элементы;

обои;

мебель (выбор менее раскрученных производителей).

Однако есть категории, на которых экономить опасно:

электрика, сантехника, отопление — качество этих работ напрямую влияет на безопасность жилья;

бытовая техника — дешевые аналоги могут быстро выйти из строя, что в итоге обойдется дороже;

гидроизоляция — экономия на этом этапе может привести к затоплениям и серьезным затратам на переделку.

"Если электрика сделана качественно, есть карта разводки кабелей, что упрощает будущие ремонты. Но в большинстве случаев экономия на специалистах приводит к проблемам", — добавляет Елена Гайдамаха.

Тренды ремонта в 2025 году

По словам Оксаны Остапчук, главные тенденции 2025 года — это:

экологические материалы — краски без токсичных испарений, древесина с сертификатами качества;

энергоэффективные технологии — утепление фасадов, окна с высокими показателями энергосбережения;

минимализм в дизайне — пространство, натуральные оттенки, скрытые двери;

автономность — установка аккумуляторов и резервного электропитания;

умный дом — хотя такие системы дорогие, их популярность растет.

Елена Гайдамаха отмечает, что светлые квартиры продолжают быть в тренде, поскольку визуально расширяют пространство.

Снизятся ли цены на ремонт в 2025 году

По прогнозам аналитиков, в ближайшее время удешевления ждать не стоит. Оксана Остапчук уверена, что рост стоимости ремонтных работ будет продолжаться из-за инфляции и нехватки мастеров.

А Виктория Берещак прогнозирует, что к середине 2025 года цены могут вырасти еще на 20%, а в отдельных категориях (например, электромонтажные работы) - даже больше.

Отметим, ремонт жилья — это сложный процесс, требующий значительных усилий и финансовых вложений. Часто, желая сэкономить время и деньги, владельцы допускают ошибки, которые приводят к дополнительным затратам. Чтобы избежать переделок и сохранить средства, важно заранее ознакомиться с распространенными ошибками при ремонте.

Как сообщалось, сдача квартиры в аренду — выгодная инвестиция, требующая внимания к деталям. Чтобы получить максимальную прибыль, сделайте качественный ремонт, ведь арендаторы ценят комфорт и стиль. Правильно подготовленное жилье позволит быстро найти квартирантов и установить более высокую цену.