Ремонт квартири для оренди: як зробити якісно і бюджетно в Україні в 2025 році

Люди роблять ремонт у квартирі. Фото: Pexels

Здача житла в оренду — це не просто пасивний дохід, а справжня інвестиція. Чим краще підготовлена квартира, тим вищу ціну можна встановити. Орендарі цінують комфорт, стиль та функціональність. Якщо ви хочете швидко знайти квартирантів і отримати хороший прибуток, варто правильно підійти до ремонту житла.

Ремонт квартири під оренду — це інвестиція, яка швидко окупиться, якщо все зробити правильно, наголошують експерти КН "РІЕЛ". Головне — обрати якісні матеріали, зробити зручне планування та додати універсальний стиль. Від цього залежить, як швидко ви знайдете хороших квартирантів та яку суму зможете отримувати щомісяця.

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Для кого ви ремонтуєте житло

Перед початком робіт визначте, хто буде вашим ідеальним орендарем. Від цього залежатиме вибір матеріалів, меблів і навіть колір стін.

Туристи та подобова оренда — яскраві, стильні акценти, сучасні меблі, хороший душ.

Сім’ї з дітьми — мінімалізм, міцні матеріали, меблі без гострих кутів, стіни, що миються.

Студенти та молодь — прості, бюджетні рішення, більше місця для зберігання.

Правильний ремонт під оренду — це баланс між витратами й вигодою. Не варто вкладати більше, ніж можна повернути за 3-4 роки, наголошують експерти.

Головні правила ремонту під здачу

Ставка на нейтральність. Орендарі рідко цінують індивідуальний стиль. Білі, бежеві та сірі стіни завжди виглядають чисто та елегантно.

Практичні матеріали. Фарбовані стіни — вигідніше за шпалери. Якщо ж обирати шпалери, то тільки ті, що миються. На підлогу — ламінат або лінолеум із високим класом зносостійкості.

Базовий набір меблів та техніки. Ставте міцні меблі, які легко оновлювати. Обов’язково: плита, холодильник, пральна машина, електрочайник.

Якісні комунікації. Старі труби та проводку краще замінити одразу, щоб уникнути аварій та витрат у майбутньому.

Освітлення має значення. Зональне освітлення на кухні та яскраве світло у ванній зроблять житло приємнішим для мешканців.

Дешевий, але якісний ремонт: лайфхаки

Стелі — просто фарбуйте водоемульсійною фарбою, не витрачайтеся на натяжні конструкції. Стіни — фарбування або шпалери, що миються, без складного декору. Підлога — ламінат середнього класу або міцний лінолеум. Ванна кімната — душова кабіна замість ванни, недорога, але якісна сантехніка. Кухня — недорогі, але міцні фасади, компактна техніка.

Квартира повинна виглядати свіжо, але не надто дорого, підкреслюють фахівці. Власники часто роблять помилку, вкладаючи великі гроші у ремонт, а потім не можуть окупити інвестиції

Про що варто ще подбати

Перевірте електропроводку — старі дроти можуть спричинити аварії.

Захистіть підлогу — придбайте накладки для ніжок меблів, щоб уникнути подряпин.

Обов’язково перевірте сантехніку — протікання можуть зіпсувати стосунки з сусідами.

Меблі мають бути міцними та універсальними — не варто купувати занадто дорогі речі.

Підготуйте житло до заселення — пилосос, засоби для прибирання та запасні лампочки не будуть зайвими.

Скільки можна заробити на ремонті

За оцінками експертів, базовий ремонт збільшує орендну ставку на 20-25%. А якщо квартира виглядає доглянутою, її здають швидше — 1-2 тижні замість кількох місяців.

Також спеціалісти наголошують, що дорогий ремонт виправданий тільки у подобовій оренді або преміальному сегменті.

Зазначимо, ремонт — це складний процес, що вимагає значних витрат часу та грошей. Бажаючи заощадити, люди часто роблять помилки, які призводять до додаткових витрат. Щоб уникнути переробок, варто заздалегідь вивчити типові помилки ремонту.

Як повідомлялось, кожен прагне створити затишний дім, що відображає його стиль. Для цього необхідно правильно організувати освітлення, додати унікальні деталі, зробити простір функціональним та додати мистецькі елементи.