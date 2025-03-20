Ремонт квартиры для аренды: как сделать качественно и бюджетно в Украине в 2025 году

Люди делают ремонт в квартире. Фото: Pexels

Сдача жилья в аренду — это не просто пассивный доход, а настоящая инвестиция. Чем лучше подготовлена квартира, тем более высокую цену можно установить. Арендаторы ценят комфорт, стиль и функциональность. Если вы хотите быстро найти квартирантов и получить хорошую прибыль, стоит правильно подойти к ремонту жилья.

Ремонт квартиры под аренду — это инвестиция, которая быстро окупится, если все сделать правильно, отмечают эксперты КН "РИЕЛ". Главное — выбрать качественные материалы, сделать удобную планировку и добавить универсальный стиль. От этого зависит, как быстро вы найдете хороших квартирантов и какую сумму сможете получать ежемесячно.

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Для кого вы ремонтируете жилье

Перед началом работ определите, кто будет вашим идеальным арендатором. От этого будет зависеть выбор материалов, мебели и даже цвет стен.

Туристы и посуточная аренда — яркие, стильные акценты, современная мебель, хороший душ.

Семьи с детьми — минимализм, прочные материалы, мебель без острых углов, моющиеся стены.

Студенты и молодежь — простые, бюджетные решения, больше места для хранения.

Правильный ремонт под аренду — это баланс между затратами и выгодой. Не стоит вкладывать больше, чем можно вернуть за 3-4 года, подчеркивают эксперты.

Главные правила ремонта под сдачу

Ставка на нейтральность. Арендаторы редко ценят индивидуальный стиль. Белые, бежевые и серые стены всегда выглядят чисто и элегантно.

Практичные материалы. Крашеные стены — выгоднее обоев. Если же выбирать обои, то только те, которые моются. На пол — ламинат или линолеум с высоким классом износостойкости.

Базовый набор мебели и техники. Ставьте прочную мебель, которую легко обновлять. Обязательно: плита, холодильник, стиральная машина, электрочайник.

Качественные коммуникации. Старые трубы и проводку лучше заменить сразу, чтобы избежать аварий и расходов в будущем.

Освещение имеет значение. Зональное освещение на кухне и яркий свет в ванной сделают жилье более приятным для жителей.

Дешевый, но качественный ремонт: лайфхаки

Потолки — просто красьте водоэмульсионной краской, не тратьтесь на натяжные конструкции. Стены — покраска или моющиеся обои без сложного декора. Пол — ламинат среднего класса или прочный линолеум. Ванная комната — душевая кабина вместо ванны, недорогая, но качественная сантехника. Кухня — недорогие, но прочные фасады, компактная техника.

Квартира должна выглядеть свежо, но не слишком дорого, подчеркивают специалисты. Владельцы часто делают ошибку, вкладывая большие деньги в ремонт, а потом не могут окупить инвестиции

О чем стоит еще позаботиться

Проверьте электропроводку — старые провода могут вызвать аварии.

Защитите пол — приобретите накладки для ножек мебели, чтобы избежать царапин.

Обязательно проверьте сантехнику — протечки могут испортить отношения с соседями.

Мебель должна быть прочной и универсальной — не стоит покупать слишком дорогие вещи.

Подготовьте жилье к заселению — пылесос, средства для уборки и запасные лампочки не будут лишними.

Сколько можно заработать на ремонте

По оценкам экспертов, базовый ремонт увеличивает арендную ставку на 20-25%. А если квартира выглядит ухоженной, ее сдают быстрее — 1-2 недели вместо нескольких месяцев.

Также специалисты отмечают, что дорогой ремонт оправдан только в посуточной аренде или премиальном сегменте.

Отметим, ремонт — это сложный процесс, требующий значительных затрат времени и денег. Желая сэкономить, люди часто совершают ошибки, которые приводят к дополнительным затратам. Чтобы избежать переделок, стоит заранее изучить типичные ошибки ремонта.

Как сообщалось, каждый стремится создать уютный дом, отражающий его стиль. Для этого необходимо правильно организовать освещение, добавить уникальные детали, сделать пространство функциональным и добавить художественные элементы.