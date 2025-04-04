Три худших решения во время ремонта: как не испортить жилище

Мужчина делает ремонт. Фото: Unsplash

Ремонт — это долгосрочная инвестиция в комфорт, эстетику и функциональность жилья. Но часто необдуманные решения становятся причиной постоянного дискомфорта и даже дополнительных расходов в будущем. Известные дизайнеры интерьера регулярно сталкиваются с типичными ошибками, которые хозяева домов делают с лучшими намерениями, но впоследствии о них жалеют.

Дизайнер Ольга Волконская рассказала о трех худших ремонтных решениях, которые могут превратить ваш дом в источник неудобств.

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1. Раскладной диван вместо полноценной кровати

На первый взгляд, раскладной диван в спальне кажется практичным решением, особенно если у вас небольшая квартира. Но через несколько недель или месяцев вы поймете, что его складывание и раскладывание — это рутина, которой вы быстро перестанете заниматься.

В результате диван всегда будет оставаться в разложенном состоянии, а вместе с этим вы потеряете главное преимущество — экономию пространства. Кроме того, ортопедические свойства диванных матрасов уступают обычной кровати, что негативно влияет на здоровый сон.

Раскладной диван. Фото: Unsplash



Альтернатива. Выбирайте полноценную кровать с ортопедическим матрасом. Если жилая площадь ограничена, присмотритесь к кроватям с нишами для хранения или трансформерам, которые обеспечивают функциональность без ущерба для комфорта.

2. Мелкая плитка на кухонном фартуке — будущая головная боль

Кухонный фартук — это не только декоративный элемент, но и важная функциональная зона. К сожалению, многие люди выбирают для него мелкую мозаику или плитку малого формата, не учитывая один важный момент: чем больше швов, тем больше грязи они собирают.

Жир, пыль, брызги пищи оседают в стыках между плиткой, и со временем эти места становятся труднодоступными для чистки. Даже самые лучшие средства для уборки не спасут вас от регулярного изнурительного скрабирования швов.

Мелкая плитка на кухне. Фото: Unsplash



Альтернатива. Выбирайте крупноформатную плитку, стеклянные панели или даже сплошные покрытия из стекла, кварца или искусственного камня. Они не только выглядят стильно, но и значительно легче в уходе.

3. Напольный унитаз — устаревший и непрактичный выбор

Хотя напольные унитазы остаются популярными из-за их доступности, они имеют значительные недостатки. Прежде всего, они громоздкие и визуально "крадут" пространство в ванной комнате. Но главная проблема — это гигиена.

В основе такого унитаза есть множество сложных изгибов, которые собирают пыль, грязь и влагу. Даже ежедневная уборка не гарантирует, что уборная будет оставаться чистой и свежей.

Напольный унитаз Фото: Unsplash



Альтернатива. Установите подвесной унитаз — это современно, эстетично и удобно в уходе. Такой вариант позволяет легко мыть пол под ним, а его скрытая система инсталляции придает минималистичный вид ванной комнате.

Как сообщалось, за последний год стоимость ремонта жилья в Украине выросла на 45% из-за нехватки квалифицированных рабочих и инфляции. Тем, кто планирует обновить квартиру, следует знать об основных трудностях, предусмотреть возможные проблемы и понять, на чем можно сэкономить, а на чем — нет.

Отметим также, владельцы квартир часто стремятся изменить планировку, чтобы улучшить комфорт жилья, поскольку первоначальный вариант не всегда соответствует их потребностям. Однако, важно помнить, что не все работы можно выполнять без получения соответствующего разрешения, чтобы избежать юридических проблем.