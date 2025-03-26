У цей колір волосся закохуються відразу — тренд весни-2025

Жінці миють волосся в салоні краси. Фото: Freepik

Весна — саме той момент, коли хочеться змін. І якщо ви вже приміряли новий чубчик, час подумати про щось більше. Наприклад, про колір волосся. У тренді зараз фарбування волосся, яке називається raffia bronde — і повірте, воно дійсно варте уваги.

Про це пише GLAMOUR.

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Цей колір має дуже природний і водночас стильний вигляд. Уявіть собі щось середнє між теплим блондом і м’яким кавовим — такий собі ніжний, трохи карамельний, трохи золотистий відтінок, що схожий на колір солом’яних капелюшків із натуральної рафії. Саме тому і назва така — raffia bronde.

Фарбування raffia bronde. Фото з Instagram

Це фарбування дуже м’яке: немає різких переходів, немає "пластикового" ефекту. Локони мають шовковистий вигляд, а на сонці красиво блищать і ніби трохи змінюють колір — то більше тепла, то трохи глибини. Стилісти кажуть, що цей відтінок легко адаптується — його можна зробити світлішим або темнішим у залежності від сезону чи настрою.

Перевага raffia bronde ще й у тому, що він підходить абсолютно всім. Не має значення, яке у вас волосся — пряме, хвилясте, кучеряве — цей відтінок підкреслить текстуру і додасть об'єму. І, до речі, серед фанаток такого фарбування вже багато відомих красунь: і Шакіра, і Майлі Сайрус, і навіть Холлі Беррі.

Холлі Беррі з модним фарбуванням волосся. Фото з Instagram

Якщо хочете весною мати оновлений вигляд, але без кардинальних змін — raffia bronde може стати ідеальним варіантом. Він має дорогий, природний й актуальний вигляд. І головне — не потребує постійного оновлення кольору, як, наприклад, платиновий блонд.

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