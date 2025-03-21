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Блонд у стилі 70-х — кому пасуватиме модний відтінок весни-2025

21 березня 2025 16:01
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модне фарбування волосся весни-2025 — легкий блонд у стилі 70-х
Гарна блондинка. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Оновити стиль весною — це завжди приємна справа, особливо коли хочеться змін, але без різких кроків. І саме для цього чудово підходить легкий м’який блонд — трендовий колір, який має дуже природний вигляд, додає образу ніжності та водночас тепла. Це справжня знахідка для тих, хто не хоче кардинально перефарбовуватись, але прагне чогось нового.

Новини.LIVE пояснить, в чому універсальність цього фарбування.

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Уявіть собі: волосся ніби є проявом перших променів літнього сонця. Саме таким є легкий блонд у стилі 70-х. Це не криклива зміна, а делікатний перехід до нового сезону, який має дуже природний вигляд.

Цей колір робить волосся візуально густішим і об’ємнішим. Він створює відчуття, ніби пасма трохи вигоріли на сонці — ніби ви щойно повернулися з відпустки.

Легкий блонд у стилі 70-х має природний вигляд
Трендове фарбування. Фото з Instagram

Кому пасує такий блонд

Найприємніше те, що цей відтінок справді універсальний. Особливо він пасує тим, у кого природне волосся русяве або світло-коричневе. Але й інші також можуть його сміливо пробувати — завдяки м’якому переходу кольору зміни мають дуже делікатний вигляд.

А якщо поєднати такий блонд із легкими хвилями або недбалою укладкою, отримаєте ефект "стильно, але без зайвих зусиль". А ще краще — додати чубчик у стилі 70-х, той, що ніжно обрамляє обличчя та додає родзинки.

Таке фарбування ідеально підходить тим, хто прагне невеликих змін
Легкий блонд. Фото з Instagram

Головне — не просто освітлити волосся, а зробити красивий мікс теплих тонів. Тут стане у пригоді балаяж або омбре. Саме ці техніки дозволяють отримати ефект плавного переходу, ніби волосся природно освітлене сонцем. Особливо круто, коли стиліст робить світлі акценти біля обличчя — це освіжає і додає сяйва обличчю.

Цей колір волосся пасує майже усім
Омбре. Фото з Instagram

Як доглядати за легким блондом

Щоб колір залишався таким же красивим, як одразу після фарбування, важливо не забувати про догляд. Спеціальні шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся — must-have. І, звісно, маски для зволоження. Без них волосся може стати тьмяним і втратити свій чарівний відтінок.

Раніше ми писали детальніше про те, як правильно доглядати за фарбованим волоссям.

Також ми повідомляли, які відтінки волосся найбільше пасують жінкам після 50 років.

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