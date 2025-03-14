Наймодніша техніка фарбування 2025 — тренд, який варто спробувати

Гарне волосся у дівчини. Фото: Freepik

У сучасному світі, де всім хочеться мати красивий, але водночас природний вигляд, з’явився новий тренд, який швидко завойовує серця. Його вже називають "скандинавське фарбування" або просто Scandi hairline. Цей стиль прийшов із півночі Європи, де люди завжди вміють поєднувати простоту та елегантність.

Про це пише Real Simple.

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Що ж таке Scandi hairline

Це дуже ніжне освітлення волосся біля обличчя. Всього кілька світліших пасм біля лінії росту — і весь образ стає свіжішим, ніби сонце торкнулося волосся з самого ранку. Має дуже природний, легкий й невимушений вигляд.

Цей ефект — ніби у тих, хто народився в країнах, де сонце лагідно підсвічує обличчя і волосся світлішає само по собі. Але тепер це можна зробити в будь-якому салоні краси — не потрібно чекати відпустки у Скандинавії.

Scandi hairline. Фото з Instagram

Кому підійде ця техніка

Scandi hairline гарний має вигляд і на рудому, і на каштановому, і навіть на темному волоссі. Просто підбирається відтінок, що на кілька тонів світліший за основний колір. Наприклад:

брюнеткам підійде теплий світло-коричневий відтінок;

рудоволосим — полуничний блонд або золотисті пасма;

темному волоссю — карамель чи легкий шоколад.

У результаті — волосся має натуральний вигляд, але з родзинкою.

Як доглядати після фарбування

Після Scandi hairline варто бути обережнішими з феном і праскою. Ці тонкі пасма можуть стати ламкими. Ще один момент — волосся буде відростати, тому іноді потрібно підфарбовувати, щоб не втрачати ефекту.

Обов’язково використовуйте шампуні та кондиціонери для фарбованого волосся. Також добре мати термозахист. А щоб колір залишався свіжим — підійде фіолетовий або блакитний шампунь. Вони нейтралізують жовтизну або мідні відтінки. Раз на тиждень не завадить глибоке кондиціонування — це допоможе волоссю бути м’яким і блискучим.

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