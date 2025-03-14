Самая модная техника окрашивания волос 2025 — стоит попробовать

Красивые волосы у девушки. Фото: Freepik

В современном мире, где всем хочется выглядеть красиво, но при этом естественно, появился новый тренд, который быстро завоевывает сердца. Его уже называют "скандинавское окрашивание" или просто Scandi hairline. Этот стиль пришел с севера Европы, где люди всегда умеют сочетать простоту и элегантность.

Об этом пишет Real Simple.

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Что же такое Scandi hairline

Это очень нежное осветление волос возле лица. Всего несколько более светлых прядей у линии роста — и весь образ становится свежее, будто солнце коснулось волос с самого утра. Выглядит очень естественно, легко и непринужденно.

Этот эффект — будто у тех, кто родился в странах, где солнце ласково подсвечивает лицо и волосы светлеют сами по себе. Но теперь это можно сделать в любом салоне красоты — не нужно ждать отпуска в Скандинавии.

Scandi hairline. Фото из Instagram

Кому подойдет эта техника

Scandi hairline хорошо смотрится и на рыжих, и на каштановых, и даже на темных волосах. Просто подбирается оттенок, который на несколько тонов светлее основного цвета. Например:

брюнеткам подойдет теплый светло-коричневый оттенок;

рыжеволосым — клубничный блонд или золотистые пряди;

темным волосам — карамель или легкий шоколад.

В результате — волосы выглядят натурально, но с изюминкой.

Как ухаживать после окрашивания

После Scandi hairline стоит быть осторожнее с феном и утюжком. Эти тонкие пряди могут стать ломкими. Еще один момент — волосы будут отрастать, поэтому иногда нужно подкрашивать, чтобы не терять эффект.

Обязательно используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос. Также хорошо иметь термозащиту. А чтобы цвет оставался свежим — подойдет фиолетовый или голубой шампунь. Они нейтрализуют желтизну или медные оттенки. Раз в неделю не помешает глубокое кондиционирование — это поможет волосам быть мягкими и блестящими.

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