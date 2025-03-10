Трендові кольори волосся весни-2025 — їх обирають зірки

Фарбування волосся. Фото: Freepik

Весна — це завжди час змін. Саме в цей період ми найчастіше хочемо оновитися: змінити гардероб, додати яскравих акцентів у повсякденність або змінити колір волосся. І це не просто мода — це внутрішній порив до чогось нового. Свіжий відтінок здатен не лише освіжити зовнішність, а й додати впевненості, настрою та навіть змінити настрій дня.

Про це пише In Journal.

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Хоча багато хто на весну традиційно вибирає світлі тони, стилісти нагадують: палітра варіантів набагато ширша. І кожна може знайти щось своє — близьке за настроєм, типом зовнішності або просто за серцем.

Які відтінки волосся зараз у топі

Jam blonde

Це не просто блонд, а теплий, живий варіант зі світлими золотистими нотками та легким натяком на помаранчевий. Він створює ефект сяйва — ніби волосся зігріте сонцем. Ідеально для тих, хто хоче світлий, але не надто "холодний" блонд.

Блонд. Фото з Instagram

Глянцевий коричневий

Класичний колір, який ніколи не втрачає актуальності, але тепер він має нове звучання — з блиском і глибокою текстурою. Щоб волосся було ніби із реклами, важливо правильно за ним доглядати: зволоження, маски, сироватки — усе це робить колір більш живим.

Коричневе волосся. Фото з Instagram

Teddy bear tone

М’який, затишний відтінок, що нагадує колір плюшевого ведмедика. Ніжний, теплий і практичний — не вимагає постійного оновлення та пасує багатьом. Ідеальний вибір на міжсезоння.

Затишний відтінок. Фото з Instagram

Мідний колір

Цей варіант давно підкорив модниць. Він має яскравий, але не надто зухвалий вигляд. Щоб колір тримався довше, обирайте засоби саме для фарбованого волосся. А ще краще — мити голову теплою водою, не гарячою. Так відтінок залишиться соковитим і блискучим.

Мідний колір волосся. Фото з Instagram

Мокко з медовими переливами

Pantone зробив ставку саме на цей відтінок цієї весни. Це щось середнє між шоколадом і кавою з молоком.

Гейлі Бібер. Фото з Instagram

Якщо ви брюнетка і хочете трішки освітлити образ — це точно ваш варіант. Плюс: має благородний, доглянутий й дуже стильний вигляд.

Раніше ми писали про те, які зачіски найкраще підходять для тонкого волосся.

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