Трендові кольори волосся весни-2025 — їх обирають зірки

Весна задає нові тренди — які кольори волосся в моді
Весна — це завжди час змін. Саме в цей період ми найчастіше хочемо оновитися: змінити гардероб, додати яскравих акцентів у повсякденність або змінити колір волосся. І це не просто мода — це внутрішній порив до чогось нового. Свіжий відтінок здатен не лише освіжити зовнішність, а й додати впевненості, настрою та навіть змінити настрій дня.
Про це пише In Journal.
Хоча багато хто на весну традиційно вибирає світлі тони, стилісти нагадують: палітра варіантів набагато ширша. І кожна може знайти щось своє — близьке за настроєм, типом зовнішності або просто за серцем.
Які відтінки волосся зараз у топі
Jam blonde
Це не просто блонд, а теплий, живий варіант зі світлими золотистими нотками та легким натяком на помаранчевий. Він створює ефект сяйва — ніби волосся зігріте сонцем. Ідеально для тих, хто хоче світлий, але не надто "холодний" блонд.
Глянцевий коричневий
Класичний колір, який ніколи не втрачає актуальності, але тепер він має нове звучання — з блиском і глибокою текстурою. Щоб волосся було ніби із реклами, важливо правильно за ним доглядати: зволоження, маски, сироватки — усе це робить колір більш живим.
Teddy bear tone
М’який, затишний відтінок, що нагадує колір плюшевого ведмедика. Ніжний, теплий і практичний — не вимагає постійного оновлення та пасує багатьом. Ідеальний вибір на міжсезоння.
Мідний колір
Цей варіант давно підкорив модниць. Він має яскравий, але не надто зухвалий вигляд. Щоб колір тримався довше, обирайте засоби саме для фарбованого волосся. А ще краще — мити голову теплою водою, не гарячою. Так відтінок залишиться соковитим і блискучим.
Мокко з медовими переливами
Pantone зробив ставку саме на цей відтінок цієї весни. Це щось середнє між шоколадом і кавою з молоком.
Якщо ви брюнетка і хочете трішки освітлити образ — це точно ваш варіант. Плюс: має благородний, доглянутий й дуже стильний вигляд.
Раніше ми писали про те, які зачіски найкраще підходять для тонкого волосся.
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