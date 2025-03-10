Трендовые цвета волос весны-2025 — их выбирают звезды

Окрашивание волос. Фото: Freepik

Весна — это всегда время перемен. Именно в этот период мы чаще всего хотим обновиться: сменить гардероб, добавить ярких акцентов в повседневность или изменить цвет волос. И это не просто мода — это внутренний порыв к чему-то новому. Свежий оттенок способен не только освежить внешность, но и добавить уверенности, настроения и даже изменить настроение дня.

Об этом пишет In Journal.

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Хотя многие на весну традиционно выбирают светлые тона, стилисты напоминают: палитра вариантов гораздо шире. И каждая может найти что-то свое — близкое по настроению, типу внешности или просто по сердцу.

Какие оттенки волос сейчас в топе

Jam blonde

Это не просто блонд, а теплый, живой вариант со светлыми золотистыми нотками и легким намеком на оранжевый. Он создает эффект сияния — будто волосы согреты солнцем. Идеально для тех, кто хочет светлый, но не слишком "холодный" блонд.

Блонд. Фото из Instagram

Глянцевый коричневый

Классический цвет, который никогда не теряет актуальности, но теперь он имеет новое звучание — с блеском и глубокой текстурой. Чтобы волосы были будто из рекламы, важно правильно за ними ухаживать: увлажнение, маски, сыворотки — все это делает цвет более живым.

Коричневые волосы. Фото из Instagram

Teddy bear tone

Мягкий, уютный оттенок, напоминающий цвет плюшевого мишки. Нежный, теплый и практичный — не требует постоянного обновления и подходит многим. Идеальный выбор на межсезонье.

Уютный оттенок. Фото из Instagram

Медный цвет

Этот вариант давно покорил модниц. Он выглядит ярко, но не слишком вызывающе. Чтобы цвет держался дольше, выбирайте средства именно для окрашенных волос. А еще лучше — мыть голову теплой водой, не горячей. Так оттенок останется сочным и блестящим.

Медный цвет волос. Фото из Instagram

Мокко с медовыми переливами

Pantone сделал ставку именно на этот оттенок этой весной. Это нечто среднее между шоколадом и кофе с молоком.

Хейли Бибер. Фото из Instagram

Если вы брюнетка и хотите немного осветлить образ — это точно ваш вариант. Плюс: выглядит благородно, ухоженно и очень стильно.

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