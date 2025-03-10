Трендовые цвета волос весны-2025 — их выбирают звезды

Весна задает новые тренды — какие цвета волос в моде
Весна — это всегда время перемен. Именно в этот период мы чаще всего хотим обновиться: сменить гардероб, добавить ярких акцентов в повседневность или изменить цвет волос. И это не просто мода — это внутренний порыв к чему-то новому. Свежий оттенок способен не только освежить внешность, но и добавить уверенности, настроения и даже изменить настроение дня.
Об этом пишет In Journal.
Хотя многие на весну традиционно выбирают светлые тона, стилисты напоминают: палитра вариантов гораздо шире. И каждая может найти что-то свое — близкое по настроению, типу внешности или просто по сердцу.
Какие оттенки волос сейчас в топе
Jam blonde
Это не просто блонд, а теплый, живой вариант со светлыми золотистыми нотками и легким намеком на оранжевый. Он создает эффект сияния — будто волосы согреты солнцем. Идеально для тех, кто хочет светлый, но не слишком "холодный" блонд.
Глянцевый коричневый
Классический цвет, который никогда не теряет актуальности, но теперь он имеет новое звучание — с блеском и глубокой текстурой. Чтобы волосы были будто из рекламы, важно правильно за ними ухаживать: увлажнение, маски, сыворотки — все это делает цвет более живым.
Teddy bear tone
Мягкий, уютный оттенок, напоминающий цвет плюшевого мишки. Нежный, теплый и практичный — не требует постоянного обновления и подходит многим. Идеальный выбор на межсезонье.
Медный цвет
Этот вариант давно покорил модниц. Он выглядит ярко, но не слишком вызывающе. Чтобы цвет держался дольше, выбирайте средства именно для окрашенных волос. А еще лучше — мыть голову теплой водой, не горячей. Так оттенок останется сочным и блестящим.
Мокко с медовыми переливами
Pantone сделал ставку именно на этот оттенок этой весной. Это нечто среднее между шоколадом и кофе с молоком.
Если вы брюнетка и хотите немного осветлить образ — это точно ваш вариант. Плюс: выглядит благородно, ухоженно и очень стильно.
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