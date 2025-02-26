Модні кольори волосся 2025 — 7 варіантів для сміливих образів

Фарбування волосся. Фото: Freepik

Оновлення кольору волосся — це не просто зміна образу, а й спосіб підкреслити свою індивідуальність. У 2025 році фарбування орієнтується на природність, благородні відтінки та універсальність, яка пасує до будь-якого стилю. Тенденції не обмежуються кардинальними змінами — у моді натуральні, глибокі кольори, що роблять волосся живим і доглянутим.

Про це пише Vogue India.

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Вишнева кола

Поєднання насиченого каштанового та глибокого червоного створює ефектний, багатогранний відтінок. Він робить волосся візуально густішим і блискучим, а також додає теплоти образу. Ідеальний вибір для тих, хто хоче мати виразний вигляд, але без різких змін.

Вишнева кола. Фото з Instagram

Платиновий блонд із золотистими відблисками

Класика, що ніколи не втрачає актуальності, цього року набуває м’якших відтінків. Золота теплота у поєднанні з платиновою основою створює ефект природного сяяння та робить блонд менш холодним, що личить більшості типів зовнішності.

Платиновий блонд. Фото з Instagram

Рудий "Імбирна пряність"

Не такий яскравий, як традиційна міді, але набагато тепліший та природніший. Цей відтінок дарує обличчю м’яке сяйво, а на сонці переливається золотистими нотками. Підходить і для світлої, і для смаглявої шкіри.

Рудий. Фото з Instagram

Блондинка у стилі Old Hollywood

Легкі, маслянисті переливи роблять цей колір максимально жіночним і елегантним. Надихаючись класикою кінематографа, блонд у стилі ретро додає образу витонченості, роблячи його дорогим і доглянутим.

Блонд. Фото з Instagram

Мокко мус

Шоколадний відтінок із легким холодним підтоном створює баланс між глибиною кольору та натуральністю. Він не має бути занадто темним чи рудим, а його насиченість додає волоссю розкішного блиску.

Мокко мус. Фото з Instagram

Брюнетка "Еспресо Мартіні"

Темний, глибокий коричневий із легким глянцевим ефектом, натхненний розкішним стилем зірок. Колір має дорогий вигляд, а якщо правильно доглядати за волоссям, насиченість і блиск збережуться надовго.

Брюнетка. Фото з Instagram

Глибока брюнетка з ефектом блиску

Темний відтінок, який не має одноманітний вигляд завдяки виразним переливам світла. Волосся здається густішим, об’ємнішим і доглянутим. Ідеальний вибір для тих, хто хоче зберегти натуральний колір, але додати йому яскравості.

Брюнетка. Фото з Instagram

Який із цих відтінків пасуватиме саме вам

Головне правило — обирати колір, який підкреслює ваші риси, відтінок шкіри та загальний стиль. Тоді новий образ буде мати гармонійний та природний колір.

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