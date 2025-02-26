Модні кольори волосся 2025 — 7 варіантів для сміливих образів

У який колір фарбувати волосся у 2025 — 7 стильних варіантів
Оновлення кольору волосся — це не просто зміна образу, а й спосіб підкреслити свою індивідуальність. У 2025 році фарбування орієнтується на природність, благородні відтінки та універсальність, яка пасує до будь-якого стилю. Тенденції не обмежуються кардинальними змінами — у моді натуральні, глибокі кольори, що роблять волосся живим і доглянутим.
Про це пише Vogue India.
ТОП-7 відтінків, які підкорюють 2025 рік
Вишнева кола
Поєднання насиченого каштанового та глибокого червоного створює ефектний, багатогранний відтінок. Він робить волосся візуально густішим і блискучим, а також додає теплоти образу. Ідеальний вибір для тих, хто хоче мати виразний вигляд, але без різких змін.
Платиновий блонд із золотистими відблисками
Класика, що ніколи не втрачає актуальності, цього року набуває м’якших відтінків. Золота теплота у поєднанні з платиновою основою створює ефект природного сяяння та робить блонд менш холодним, що личить більшості типів зовнішності.
Рудий "Імбирна пряність"
Не такий яскравий, як традиційна міді, але набагато тепліший та природніший. Цей відтінок дарує обличчю м’яке сяйво, а на сонці переливається золотистими нотками. Підходить і для світлої, і для смаглявої шкіри.
Блондинка у стилі Old Hollywood
Легкі, маслянисті переливи роблять цей колір максимально жіночним і елегантним. Надихаючись класикою кінематографа, блонд у стилі ретро додає образу витонченості, роблячи його дорогим і доглянутим.
Мокко мус
Шоколадний відтінок із легким холодним підтоном створює баланс між глибиною кольору та натуральністю. Він не має бути занадто темним чи рудим, а його насиченість додає волоссю розкішного блиску.
Брюнетка "Еспресо Мартіні"
Темний, глибокий коричневий із легким глянцевим ефектом, натхненний розкішним стилем зірок. Колір має дорогий вигляд, а якщо правильно доглядати за волоссям, насиченість і блиск збережуться надовго.
Глибока брюнетка з ефектом блиску
Темний відтінок, який не має одноманітний вигляд завдяки виразним переливам світла. Волосся здається густішим, об’ємнішим і доглянутим. Ідеальний вибір для тих, хто хоче зберегти натуральний колір, але додати йому яскравості.
Який із цих відтінків пасуватиме саме вам
Головне правило — обирати колір, який підкреслює ваші риси, відтінок шкіри та загальний стиль. Тоді новий образ буде мати гармонійний та природний колір.
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