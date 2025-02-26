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У який колір фарбувати волосся у 2025 — 7 стильних варіантів

26 лютого 2025 16:04
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні кольори волосся 2025 — 7 варіантів для сміливих образів
Фарбування волосся. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Оновлення кольору волосся — це не просто зміна образу, а й спосіб підкреслити свою індивідуальність. У 2025 році фарбування орієнтується на природність, благородні відтінки та універсальність, яка пасує до будь-якого стилю. Тенденції не обмежуються кардинальними змінами — у моді натуральні, глибокі кольори, що роблять волосся живим і доглянутим.

Про це пише Vogue India.

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Вишнева кола

Поєднання насиченого каштанового та глибокого червоного створює ефектний, багатогранний відтінок. Він робить волосся візуально густішим і блискучим, а також додає теплоти образу. Ідеальний вибір для тих, хто хоче мати виразний вигляд, але без різких змін.

Насичений каштановий відтінок волосся в тренді 2025 рік
Вишнева кола. Фото з Instagram

Платиновий блонд із золотистими відблисками

Класика, що ніколи не втрачає актуальності, цього року набуває м’якших відтінків. Золота теплота у поєднанні з платиновою основою створює ефект природного сяяння та робить блонд менш холодним, що личить більшості типів зовнішності.

Платиновий блонд має благородний вигляд
Платиновий блонд. Фото з Instagram

Рудий "Імбирна пряність"

Не такий яскравий, як традиційна міді, але набагато тепліший та природніший. Цей відтінок дарує обличчю м’яке сяйво, а на сонці переливається золотистими нотками. Підходить і для світлої, і для смаглявої шкіри.

Рудий відтінок чудово підходить тим, хто хоче мати особливий вигляд
Рудий. Фото з Instagram

Блондинка у стилі Old Hollywood

Легкі, маслянисті переливи роблять цей колір максимально жіночним і елегантним. Надихаючись класикою кінематографа, блонд у стилі ретро додає образу витонченості, роблячи його дорогим і доглянутим.

Блонд може мати різні відтінки
Блонд. Фото з Instagram

Мокко мус

Шоколадний відтінок із легким холодним підтоном створює баланс між глибиною кольору та натуральністю. Він не має бути занадто темним чи рудим, а його насиченість додає волоссю розкішного блиску.

Шоколадний відтінок має розкішний вигляд
Мокко мус. Фото з Instagram

Брюнетка "Еспресо Мартіні"

Темний, глибокий коричневий із легким глянцевим ефектом, натхненний розкішним стилем зірок. Колір має дорогий вигляд, а якщо правильно доглядати за волоссям, насиченість і блиск збережуться надовго.

Брюнетки завжди мають дорогий вигляд
Брюнетка. Фото з Instagram

Глибока брюнетка з ефектом блиску

Темний відтінок, який не має одноманітний вигляд завдяки виразним переливам світла. Волосся здається густішим, об’ємнішим і доглянутим. Ідеальний вибір для тих, хто хоче зберегти натуральний колір, але додати йому яскравості.

Чорне волосся з ефектом блиску має натуральний вигляд
Брюнетка. Фото з Instagram

Який із цих відтінків пасуватиме саме вам

Головне правило — обирати колір, який підкреслює ваші риси, відтінок шкіри та загальний стиль. Тоді новий образ буде мати гармонійний та природний колір.

Раніше ми писали про те, які стрижки зачарують усіх навколо цього року.

Також ми повідомляли, на які короткі стрижки варто звернути увагу цього сезону.

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