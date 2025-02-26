Модные цвета волос 2025 — 7 вариантов для смелых образов

В какой цвет красить волосы в 2025 — 7 стильных вариантов
Обновление цвета волос — это не просто смена образа, но и способ подчеркнуть свою индивидуальность. В 2025 году окрашивание ориентируется на естественность, благородные оттенки и универсальность, которая подходит к любому стилю. Тенденции не ограничиваются кардинальными изменениями — в моде натуральные, глубокие цвета, делающие волосы живыми и ухоженными.
Об этом пишет Vogue India.
ТОП-7 оттенков, которые покоряют 2025 год
Вишневая кола
Сочетание насыщенного каштанового и глубокого красного создает эффектный, многогранный оттенок. Он делает волосы визуально более густыми и блестящими, а также добавляет теплоты образу. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть выразительно, но без резких изменений.
Платиновый блонд с золотистыми бликами
Классика, которая никогда не теряет актуальности, в этом году приобретает более мягкие оттенки. Золотая теплота в сочетании с платиновой основой создает эффект естественного сияния и делает блонд менее холодным, что подходит большинству типов внешности.
Рыжий "Имбирная пряность"
Не такой яркий, как традиционная миди, но гораздо теплее и естественнее. Этот оттенок дарит лицу мягкое сияние, а на солнце переливается золотистыми нотками. Подходит и для светлой, и для смуглой кожи.
Блондинка в стиле Old Hollywood
Легкие, маслянистые переливы делают этот цвет максимально женственным и элегантным. Вдохновляясь классикой кинематографа, блонд в стиле ретро добавляет образу утонченности, делая его дорогим и ухоженным.
Мокко мусс
Шоколадный оттенок с легким холодным подтоном создает баланс между глубиной цвета и натуральностью. Он не должен быть слишком темным или рыжим, а его насыщенность добавляет волосам роскошный блеск.
Брюнетка "Эспрессо Мартини"
Темный, глубокий коричневый с легким глянцевым эффектом, вдохновленный роскошным стилем звезд. Цвет выглядит дорого, а если правильно ухаживать за волосами, насыщенность и блеск сохранятся надолго.
Глубокая брюнетка с эффектом блеска
Темный оттенок, который не выглядит однообразным благодаря выразительным переливам света. Волосы кажутся более густыми, объемными и ухоженными. Идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить натуральный цвет, но добавить ему яркости.
Какой из этих оттенков подойдет именно вам
Главное правило — выбирать цвет, который подчеркивает ваши черты, оттенок кожи и общий стиль. Тогда новый образ будет иметь гармоничный и естественный цвет.
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