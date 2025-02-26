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В какой цвет красить волосы в 2025 — 7 стильных вариантов

26 февраля 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные цвета волос 2025 — 7 вариантов для смелых образов
Окрашивание волос. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Обновление цвета волос — это не просто смена образа, но и способ подчеркнуть свою индивидуальность. В 2025 году окрашивание ориентируется на естественность, благородные оттенки и универсальность, которая подходит к любому стилю. Тенденции не ограничиваются кардинальными изменениями — в моде натуральные, глубокие цвета, делающие волосы живыми и ухоженными.

Об этом пишет Vogue India.

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Вишневая кола

Сочетание насыщенного каштанового и глубокого красного создает эффектный, многогранный оттенок. Он делает волосы визуально более густыми и блестящими, а также добавляет теплоты образу. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть выразительно, но без резких изменений.

Насичений каштановий відтінок волосся в тренді 2025 рік
Вишневая кола. Фото из Instagram

Платиновый блонд с золотистыми бликами

Классика, которая никогда не теряет актуальности, в этом году приобретает более мягкие оттенки. Золотая теплота в сочетании с платиновой основой создает эффект естественного сияния и делает блонд менее холодным, что подходит большинству типов внешности.

Платиновий блонд має благородний вигляд
Платиновый блонд. Фото из Instagram

Рыжий "Имбирная пряность"

Не такой яркий, как традиционная миди, но гораздо теплее и естественнее. Этот оттенок дарит лицу мягкое сияние, а на солнце переливается золотистыми нотками. Подходит и для светлой, и для смуглой кожи.

Рудий відтінок чудово підходить тим, хто хоче мати особливий вигляд
Рыжий. Фото из Instagram

Блондинка в стиле Old Hollywood

Легкие, маслянистые переливы делают этот цвет максимально женственным и элегантным. Вдохновляясь классикой кинематографа, блонд в стиле ретро добавляет образу утонченности, делая его дорогим и ухоженным.

Блонд може мати різні відтінки
Блонд. Фото из Instagram

Мокко мусс

Шоколадный оттенок с легким холодным подтоном создает баланс между глубиной цвета и натуральностью. Он не должен быть слишком темным или рыжим, а его насыщенность добавляет волосам роскошный блеск.

Шоколадний відтінок має розкішний вигляд
Мокко мусс. Фото из Instagram

Брюнетка "Эспрессо Мартини"

Темный, глубокий коричневый с легким глянцевым эффектом, вдохновленный роскошным стилем звезд. Цвет выглядит дорого, а если правильно ухаживать за волосами, насыщенность и блеск сохранятся надолго.

Брюнетки завжди мають дорогий вигляд
Брюнетка. Фото из Instagram

Глубокая брюнетка с эффектом блеска

Темный оттенок, который не выглядит однообразным благодаря выразительным переливам света. Волосы кажутся более густыми, объемными и ухоженными. Идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить натуральный цвет, но добавить ему яркости.

Чорне волосся з ефектом блиску має натуральний вигляд
Брюнетка. Фото из Instagram

Какой из этих оттенков подойдет именно вам

Главное правило — выбирать цвет, который подчеркивает ваши черты, оттенок кожи и общий стиль. Тогда новый образ будет иметь гармоничный и естественный цвет.

Ранее мы писали о том, какие стрижки очаруют всех вокруг в этом году.

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