Модные цвета волос 2025 — 7 вариантов для смелых образов

Окрашивание волос. Фото: Freepik

Обновление цвета волос — это не просто смена образа, но и способ подчеркнуть свою индивидуальность. В 2025 году окрашивание ориентируется на естественность, благородные оттенки и универсальность, которая подходит к любому стилю. Тенденции не ограничиваются кардинальными изменениями — в моде натуральные, глубокие цвета, делающие волосы живыми и ухоженными.

Об этом пишет Vogue India.

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Вишневая кола

Сочетание насыщенного каштанового и глубокого красного создает эффектный, многогранный оттенок. Он делает волосы визуально более густыми и блестящими, а также добавляет теплоты образу. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть выразительно, но без резких изменений.

Вишневая кола. Фото из Instagram

Платиновый блонд с золотистыми бликами

Классика, которая никогда не теряет актуальности, в этом году приобретает более мягкие оттенки. Золотая теплота в сочетании с платиновой основой создает эффект естественного сияния и делает блонд менее холодным, что подходит большинству типов внешности.

Платиновый блонд. Фото из Instagram

Рыжий "Имбирная пряность"

Не такой яркий, как традиционная миди, но гораздо теплее и естественнее. Этот оттенок дарит лицу мягкое сияние, а на солнце переливается золотистыми нотками. Подходит и для светлой, и для смуглой кожи.

Рыжий. Фото из Instagram

Блондинка в стиле Old Hollywood

Легкие, маслянистые переливы делают этот цвет максимально женственным и элегантным. Вдохновляясь классикой кинематографа, блонд в стиле ретро добавляет образу утонченности, делая его дорогим и ухоженным.

Блонд. Фото из Instagram

Мокко мусс

Шоколадный оттенок с легким холодным подтоном создает баланс между глубиной цвета и натуральностью. Он не должен быть слишком темным или рыжим, а его насыщенность добавляет волосам роскошный блеск.

Мокко мусс. Фото из Instagram

Брюнетка "Эспрессо Мартини"

Темный, глубокий коричневый с легким глянцевым эффектом, вдохновленный роскошным стилем звезд. Цвет выглядит дорого, а если правильно ухаживать за волосами, насыщенность и блеск сохранятся надолго.

Брюнетка. Фото из Instagram

Глубокая брюнетка с эффектом блеска

Темный оттенок, который не выглядит однообразным благодаря выразительным переливам света. Волосы кажутся более густыми, объемными и ухоженными. Идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить натуральный цвет, но добавить ему яркости.

Брюнетка. Фото из Instagram

Какой из этих оттенков подойдет именно вам

Главное правило — выбирать цвет, который подчеркивает ваши черты, оттенок кожи и общий стиль. Тогда новый образ будет иметь гармоничный и естественный цвет.

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