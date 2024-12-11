Догляд за фарбованим волоссям — топ порад для збереження кольору

Жінка фарбує волосся. Фото: Freepik

Фарбування волосся в салоні — це не лише спосіб змінити образ, а й інвестиція у власний стиль. Однак, щоб зберегти яскравість кольору та здоров'я локонів, потрібно знати, чого не варто робити після процедури.

Cайт Новини.LIVE розповість, яких найпоширеніших помилок слід уникати, якщо ви хочете насолоджуватися фарбованим волоссям якнайдовше.

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Надмірне використання гарячих інструментів

Фени, плойки та праски для волосся можуть завдати шкоди навіть здоровим пасмам, а фарбованим — тим більше. Гаряче повітря і висока температура спричиняють ламкість і сухість волосся. Альтернатива проста: оберіть низьку температуру або зменшіть частоту використання таких інструментів.

Занадто часте миття голови

Часте миття вимиває колір і позбавляє волосся природної вологи. Щоб уникнути цього, використовуйте очищувальний кондиціонер хоча б раз на тиждень. Він освіжить волосся, не порушуючи його структуру.

Миття волосся. Фото: Freepik

Використання дешевих шампунів

Шампуні з сульфатами можуть зіпсувати колір і пересушити волосся. Важливо обирати якісні засоби, які піклуються про фарбоване волосся, навіть якщо це потребує трохи більшого бюджету.

Підфарбовування фарбами з мас-маркету

Звичайні фарби з коробки можуть пошкодити волосся через вміст агресивних хімікатів. Такі продукти часто дають непередбачувані результати та нерівномірний колір. Професійне фарбування краще підтримувати спеціальними засобами, а не експериментувати вдома.

Фарбування волосся. Фото: Freepik

Надмірне розчісування

Після фарбування волосся стає більш вразливим, тому уникайте інтенсивного розчісування. Використовуйте щітки з м’якими щетинками, щоб уникнути ламкості та пошкоджень.

Відвідування басейну одразу після фарбування

Хлорована вода — це ворог фарбованого волосся. Уникайте басейнів протягом кількох днів після процедури або використовуйте спеціальну шапочку для плавання, щоб захистити пасма.

Басейн. Фото: Freepik

Використання плойки на лінії росту волосся

Ця зона є особливо тонкою та чутливою. Нагрівання може спричинити ламкість і пошкодження, особливо якщо волосся висвітлювали під час фарбування.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете зберегти яскравість кольору та здоровий вигляд волосся на довгий час.

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