Уход за крашеными волосами - топ советов для сохранения цвета

Как сохранить крашеные волосы здоровыми — советы экспертов
Покраска волос в салоне — это не только способ изменить образ, но и инвестиция в собственный стиль. Однако, чтобы сохранить яркость цвета и здоровье локонов, нужно знать, чего не следует делать после процедуры.
Cайт Новини.LIVE расскажет, каких самых распространенных ошибок следует избегать, если вы хотите наслаждаться окрашенными волосами как можно дольше.
Как правильно ухаживать за крашеными волосами
Чрезмерное использование горячих инструментов
Фены, плойки и утюги для волос могут нанести вред даже здоровым прядям, а крашеным — тем более. Горячий воздух и высокая температура влекут за собой ломкость и сухость волос. Альтернатива проста: выберите низкую температуру или снизьте частоту использования таких инструментов.
Слишком частое мытье головы
Частое мытье вымывает цвет и лишает волосы природной влаги. Чтобы избежать этого, используйте очищающий кондиционер хотя бы раз в неделю. Он освежит волосы, не нарушая их структуру.
Использование дешевых шампуней
Шампуни с сульфатами могут испортить цвет и пересушить волосы. Важно выбирать качественные средства, которые заботятся о крашеных волосах, даже если это требует немного большего бюджета.
Подкрашивание красками из масс-маркета
Обычные краски из коробки могут повредить волосы из-за содержания агрессивных химикатов. Такие продукты часто приносят непредсказуемые результаты и неравномерный цвет. Профессиональную покраску лучше поддерживать специальными средствами, а не экспериментировать дома.
Чрезмерное расчесывание
После окрашивания волосы становятся более уязвимыми, поэтому избегайте интенсивного расчесывания. Во избежание ломкости и повреждений используйте щетки с мягкими щетинками.
Посещение бассейна сразу после окрашивания
Хлорированная вода — это враг крашеных волос. Избегайте бассейнов в течение нескольких дней после процедуры или используйте специальную шапочку для плавания для защиты прядей.
Использование плойки на линии роста волос
Эта зона особенно тонкая и чувствительная. Нагрев может вызвать ломкость и повреждение, особенно если волосы освещали во время окрашивания.
Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить яркость цвета и здоровый вид волос на долгое время.
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