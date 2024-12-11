Уход за крашеными волосами - топ советов для сохранения цвета

Женщина окрашивает волосы. Фото: Freepik

Покраска волос в салоне — это не только способ изменить образ, но и инвестиция в собственный стиль. Однако, чтобы сохранить яркость цвета и здоровье локонов, нужно знать, чего не следует делать после процедуры.

Cайт Новини.LIVE расскажет, каких самых распространенных ошибок следует избегать, если вы хотите наслаждаться окрашенными волосами как можно дольше.

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Чрезмерное использование горячих инструментов

Фены, плойки и утюги для волос могут нанести вред даже здоровым прядям, а крашеным — тем более. Горячий воздух и высокая температура влекут за собой ломкость и сухость волос. Альтернатива проста: выберите низкую температуру или снизьте частоту использования таких инструментов.

Слишком частое мытье головы

Частое мытье вымывает цвет и лишает волосы природной влаги. Чтобы избежать этого, используйте очищающий кондиционер хотя бы раз в неделю. Он освежит волосы, не нарушая их структуру.

Мытье волос. Фото: Freepik

Использование дешевых шампуней

Шампуни с сульфатами могут испортить цвет и пересушить волосы. Важно выбирать качественные средства, которые заботятся о крашеных волосах, даже если это требует немного большего бюджета.

Подкрашивание красками из масс-маркета

Обычные краски из коробки могут повредить волосы из-за содержания агрессивных химикатов. Такие продукты часто приносят непредсказуемые результаты и неравномерный цвет. Профессиональную покраску лучше поддерживать специальными средствами, а не экспериментировать дома.

Покраска волос. Фото: Freepik

Чрезмерное расчесывание

После окрашивания волосы становятся более уязвимыми, поэтому избегайте интенсивного расчесывания. Во избежание ломкости и повреждений используйте щетки с мягкими щетинками.

Посещение бассейна сразу после окрашивания

Хлорированная вода — это враг крашеных волос. Избегайте бассейнов в течение нескольких дней после процедуры или используйте специальную шапочку для плавания для защиты прядей.

Бассейн. Фото: Freepik

Использование плойки на линии роста волос

Эта зона особенно тонкая и чувствительная. Нагрев может вызвать ломкость и повреждение, особенно если волосы освещали во время окрашивания.

Следуя этим простым правилам, вы сможете сохранить яркость цвета и здоровый вид волос на долгое время.

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