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Як мати молодший вигляд — найкращі кольори волосся для жінок 50+

30 листопада 2024 19:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Кольори волосся для жінок 50+, які дають омолоджувальний ефект
Гарна жінка. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З віком кожна жінка прагне зберегти молодість і свіжість у своєму образі. Але хто сказав, що для цього потрібно витрачати гроші на дорогі косметичні процедури? Hair-стилісти запевняють: правильно підібраний колір волосся може омолодити вас на 10 років!

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Карамельний відтінок — універсальний вибір

Карамельний колір — справжній порятунок для жінок будь-якого віку. Він підходить до всіх типів шкіри й надає обличчю свіжості. Крім того, цей відтінок залишається трендовим у 2025 році, тож із ним ви точно виглядатимете стильно.

Як виглядати молодше — найкращі кольори волосся для жінок 50+ - фото 1
Карамельний відтінок має чудовий вигляд на волоссі. Фото з Instagram

Теплий блонд 

Світлі тони, особливо теплі (медовий чи пшеничний), творять чудеса. Вони м'яко висвітлюють обличчя, роблять його більш худим і молодим. Однак стилісти радять уникати надто холодного блонду, який може додати зайвого віку.

Як виглядати молодше — найкращі кольори волосся для жінок 50+ - фото 2
Теплий блонд завжди в тренді. Фото з Instagram

Мелірування — тренд, який не старіє

Мелірування, а особливо техніка балаяж, — це ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити образ. Ця техніка фарбування додає волоссю об’єму та текстури, водночас омолоджуючи обличчя. Підходить для жінок будь-якого віку, особливо після 40 років.

Як виглядати молодше — найкращі кольори волосся для жінок 50+ - фото 3
Мелірування підійде жінкам будь-якого віку. Фото з Instagram

Теплий русявий 

Русяві тони, особливо з теплим відтінком, здатні творити дива. Вони освіжають обличчя, роблять його м’якшим і відволікають увагу від зморшок. Горіховий або русявий колір волосся — ідеальний вибір для жінок після 50 років, які хочуть підкреслити свою природну красу.

Як виглядати молодше — найкращі кольори волосся для жінок 50+ - фото 4
Теплий русявий для тих, хто не любить складні фарбування. Фото з Instagram

Додамо, що омолодження — це не лише колір, а й правильно підібрана стрижка. В цьому питанні можна звернутись за допомогою до перукаря, який допоможе вибрати зачіску, що підкреслить ваші риси обличчя та створить гармонійний образ.

Раніше ми писали про кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років.

Також ми повідомляли про хитрощі макіяжу після 30 років.

мода тренди волосся стиль покраска

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