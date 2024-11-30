Кольори волосся для жінок 50+, які дають омолоджувальний ефект

Гарна жінка. Фото: Pixabay

З віком кожна жінка прагне зберегти молодість і свіжість у своєму образі. Але хто сказав, що для цього потрібно витрачати гроші на дорогі косметичні процедури? Hair-стилісти запевняють: правильно підібраний колір волосся може омолодити вас на 10 років!

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Карамельний відтінок — універсальний вибір

Карамельний колір — справжній порятунок для жінок будь-якого віку. Він підходить до всіх типів шкіри й надає обличчю свіжості. Крім того, цей відтінок залишається трендовим у 2025 році, тож із ним ви точно виглядатимете стильно.

Карамельний відтінок має чудовий вигляд на волоссі. Фото з Instagram

Теплий блонд

Світлі тони, особливо теплі (медовий чи пшеничний), творять чудеса. Вони м'яко висвітлюють обличчя, роблять його більш худим і молодим. Однак стилісти радять уникати надто холодного блонду, який може додати зайвого віку.

Теплий блонд завжди в тренді. Фото з Instagram

Мелірування — тренд, який не старіє

Мелірування, а особливо техніка балаяж, — це ідеальний варіант для тих, хто хоче освіжити образ. Ця техніка фарбування додає волоссю об’єму та текстури, водночас омолоджуючи обличчя. Підходить для жінок будь-якого віку, особливо після 40 років.

Мелірування підійде жінкам будь-якого віку. Фото з Instagram

Теплий русявий

Русяві тони, особливо з теплим відтінком, здатні творити дива. Вони освіжають обличчя, роблять його м’якшим і відволікають увагу від зморшок. Горіховий або русявий колір волосся — ідеальний вибір для жінок після 50 років, які хочуть підкреслити свою природну красу.

Теплий русявий для тих, хто не любить складні фарбування. Фото з Instagram

Додамо, що омолодження — це не лише колір, а й правильно підібрана стрижка. В цьому питанні можна звернутись за допомогою до перукаря, який допоможе вибрати зачіску, що підкреслить ваші риси обличчя та створить гармонійний образ.

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