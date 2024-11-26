Як одягатися, щоб завоювати чоловічу увагу

Гарна дівчина. Фото: Pixabay

Що робить нас привабливими в очах інших? Вчені з Університету Сент-Ендрюса вирішили дослідити, як колір одягу може впливати на загальне враження про людину.

Їхні висновки показали, що гармонія між кольором очей і одягу здатна значно підвищити привабливість жінки.

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Дослідники проаналізували фото людей, змінюючи колір їхнього вбрання за допомогою графічного редактора. У дослідженні брали участь 200 добровольців, які оцінювали привабливість зображених людей. Результати виявили: люди, одягнені у кольори, що гармоніюють із кольором очей, справляли краще враження.

Одяг варто обирати під колір очей. Фото з Instagram

Які кольори працюють найкраще

Дослідження виявило, що люди з блакитними очима виглядають найкраще у прохолодних синіх відтінках, тоді як для власників карих очей ідеально підходять теплі тони — помаранчевий, червоний чи коричневий.

Червоний колір дуже личить власницям карих очей. Фото з Instagram

А власники сірих, зелених чи синьо-зелених очей можуть сміливо обирати природні зелені тони, глибокий синій чи смарагдовий.

Вів'єн Десюрмон, експертка з моди, пояснює, що гармонійне поєднання одягу з кольором очей створює візуальний баланс, акцентуючи увагу на обличчі. Це підсвідомо підвищує привабливість.

Вона також радить враховувати контрастні теплі та холодні відтінки, залежно від насиченості кольору очей.

Іноді може класно виглядати і чорний. Фото з Instagram

Цей простий прийом може змінити ваш вигляд, зробивши його стильним і гармонійним. Тож наступного разу, обираючи гардероб, зверніть увагу на свій колір очей — і ви точно помітите, як змінюється ставлення оточуючих до вас.

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