Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Магия стиля — как завораживать мужчин своим образом arrow

Магия стиля — как завораживать мужчин своим образом

26 ноября 2024 09:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как одеваться, чтобы завоевать мужское внимание
Красивая девушка. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Что делает нас заманчивыми в глазах других? Ученые из Университета Сент-Эндрюса решили исследовать, как цвет одежды может влиять на общее впечатление о человеке.

Их выводы показали, что гармония между цветом глаз и одежды способна значительно повысить привлекательность женщины.

Читайте также:

Исследователи проанализировали фото людей, изменяя цвет их нарядов с помощью графического редактора. В исследовании принимали участие 200 добровольцев, оценивавших привлекательность изображенных людей. Результаты выявили: люди, одетые в цвета, гармонирующие с цветом глаз, производили лучшее впечатление.

Магия стиля — как завораживать мужчин своим образом - фото 1
Одежду следует выбирать под цвет глаз. Фото с Instagram

Какие цвета работают лучше всего

Исследование выявило, что люди с голубыми глазами выглядят лучше всего в прохладных синих оттенках, тогда как для обладателей карих глаз идеально подходят теплые тона – оранжевый, красный или коричневый.

Магия стиля — как завораживать мужчин своим образом - фото 2
Красный цвет очень подходит обладательницам карих глаз. Фото с Instagram

А обладатели серых, зеленых или сине-зеленых глаз могут смело выбирать естественные зеленые тона, глубокий синий или изумрудный.

Вивьен Десюрмон, эксперт по моде, объясняет, что гармоничное сочетание одежды с цветом глаз создает визуальный баланс, акцентируя внимание на лице. Это подсознательно увеличивает привлекательность.

Она также рекомендует учитывать контрастные теплые и холодные оттенки в зависимости от насыщенности цвета глаз.

null
Иногда может классно смотреться и черный. Фото с Instagram 

Этот простой прием может изменить ваш облик, сделав его стильным и гармоничным. Так что в следующий раз, выбирая гардероб, обратите внимание на свой цвет глаз — и вы точно заметите, как меняется отношение окружающих к вам.

Раньше мы писали о том, почему застежки на женской и мужской одежде разные.

Также мы сообщали о хитростях макияжа после 30 лет.

психология мода одежда отношения стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:40 Обстрелы Харьковщины за сутки — в ОВА назвали количество раненых

09:39 ГУР перехватило очередные переговоры военных КНДР

09:30 В Украине пересмотрели тарифы на электроэнергию — что с ценами

09:27 Когда у одесситов сегодня будет свет — графики и ремонтные работы

09:14 Времени мало — почему субсидию нужно оформить до 1 декабря

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:10 Российские танкеры обнаружили новую горячую точку возле Греции

09:06 Хуже всего за время войны — Надал раскрыл детали атаки Тернополя

08:59 В ISW рассказали о последствиях продвижения россиян на Донеччине

08:47 В Мариуполе школьников агитируют поступать в Росгвардию

08:33 Воины ССО успешно ликвидировали захватчиков на Курщине — видео

09:40 Обстрелы Харьковщины за сутки — в ОВА назвали количество раненых

09:39 ГУР перехватило очередные переговоры военных КНДР

09:30 В Украине пересмотрели тарифы на электроэнергию — что с ценами

09:27 Когда у одесситов сегодня будет свет — графики и ремонтные работы

09:14 Времени мало — почему субсидию нужно оформить до 1 декабря

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

09:10 Российские танкеры обнаружили новую горячую точку возле Греции

09:06 Хуже всего за время войны — Надал раскрыл детали атаки Тернополя

08:59 В ISW рассказали о последствиях продвижения россиян на Донеччине

08:47 В Мариуполе школьников агитируют поступать в Росгвардию

08:33 Воины ССО успешно ликвидировали захватчиков на Курщине — видео

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

Text

08:02 Байден принял важное решение по Украине — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2024
Text

23:36 Емец спрогнозировал процесс выхода Украины из военного положения

Text
Эксклюзив

23:06 Ющенко прокомментировал данные разведки США о своем отравлении

Text

22:42 Кучеренко объяснил, из-за чего в Украине вырастет дефицит света

Text

21:13 Когда работники ТЦК могут стрелять в человека — объяснение юриста

Text

20:20 Юрист объяснил правильный подход к мобилизации на примере 3 ОШБр

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день