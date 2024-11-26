Как одеваться, чтобы завоевать мужское внимание

Красивая девушка. Фото: Pixabay

Что делает нас заманчивыми в глазах других? Ученые из Университета Сент-Эндрюса решили исследовать, как цвет одежды может влиять на общее впечатление о человеке.

Их выводы показали, что гармония между цветом глаз и одежды способна значительно повысить привлекательность женщины.

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Исследователи проанализировали фото людей, изменяя цвет их нарядов с помощью графического редактора. В исследовании принимали участие 200 добровольцев, оценивавших привлекательность изображенных людей. Результаты выявили: люди, одетые в цвета, гармонирующие с цветом глаз, производили лучшее впечатление.

Одежду следует выбирать под цвет глаз. Фото с Instagram

Какие цвета работают лучше всего

Исследование выявило, что люди с голубыми глазами выглядят лучше всего в прохладных синих оттенках, тогда как для обладателей карих глаз идеально подходят теплые тона – оранжевый, красный или коричневый.

Красный цвет очень подходит обладательницам карих глаз. Фото с Instagram

А обладатели серых, зеленых или сине-зеленых глаз могут смело выбирать естественные зеленые тона, глубокий синий или изумрудный.

Вивьен Десюрмон, эксперт по моде, объясняет, что гармоничное сочетание одежды с цветом глаз создает визуальный баланс, акцентируя внимание на лице. Это подсознательно увеличивает привлекательность.

Она также рекомендует учитывать контрастные теплые и холодные оттенки в зависимости от насыщенности цвета глаз.

Иногда может классно смотреться и черный. Фото с Instagram

Этот простой прием может изменить ваш облик, сделав его стильным и гармоничным. Так что в следующий раз, выбирая гардероб, обратите внимание на свой цвет глаз — и вы точно заметите, как меняется отношение окружающих к вам.

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