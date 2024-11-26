Як застібки на одязі стали відмінністю між чоловіками та жінками

Чому застібки на жіночому та чоловічому одязі різні
Ви коли-небудь помічали, що жіночі сорочки застібаються справа наліво, а чоловічі — навпаки? Ця традиція бере свій початок ще в XIII столітті, коли були винайдені ґудзики. Їхня історія пов’язана з модою, практичністю та навіть соціальними нормами того часу.
Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Чому застібки на одязі відрізняються для жінок і чоловіків
Згідно з однією з версій, кравці почали пришивати ґудзики на різні боки, щоб уникнути плутанини між чоловічим і жіночим одягом, адже фасони були досить схожими. Тож для зручності жіночі сорочки застібали справа наліво, а чоловічі — зліва направо.
Ще одна версія розповідає, що перші жіночі сорочки із застібками створювалися для матерів-годувальниць. Жінкам було зручніше тримати дитину лівою рукою, залишаючи праву вільною для інших справ. Таким чином, застібка справа наліво полегшувала доступ до грудей.
Найпоширеніша версія пояснює, що ґудзики спочатку були предметом розкоші та використовувалися лише в одязі знаті. Жінки з високим достатком не одягалися самостійно, їм допомагали служниці. Щоб слугам було легше застібати сукні чи сорочки, ґудзики пришивали з лівого боку, адже більшість людей праворукі.
Чому чоловічий одяг застібається інакше
Чоловіки зазвичай одягалися самі, тому для зручності ґудзики на їхньому одязі розташовували справа. Це також було практично для солдатів: під час бою вони могли швидко зігріти праву руку під лівою полою одягу, не випускаючи зброї.
Ця багатовікова традиція збереглася і до сьогодні, ставши ще однією цікавою деталлю у світі моди.
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