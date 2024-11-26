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Чому застібки на жіночому та чоловічому одязі різні

26 листопада 2024 08:49
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як застібки на одязі стали відмінністю між чоловіками та жінками
Чоловік в сорочці. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Ви коли-небудь помічали, що жіночі сорочки застібаються справа наліво, а чоловічі — навпаки? Ця традиція бере свій початок ще в XIII столітті, коли були винайдені ґудзики. Їхня історія пов’язана з модою, практичністю та навіть соціальними нормами того часу.

Сайт Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Згідно з однією з версій, кравці почали пришивати ґудзики на різні боки, щоб уникнути плутанини між чоловічим і жіночим одягом, адже фасони були досить схожими. Тож для зручності жіночі сорочки застібали справа наліво, а чоловічі — зліва направо.

Ще одна версія розповідає, що перші жіночі сорочки із застібками створювалися для матерів-годувальниць. Жінкам було зручніше тримати дитину лівою рукою, залишаючи праву вільною для інших справ. Таким чином, застібка справа наліво полегшувала доступ до грудей.

Чому застібки на жіночому та чоловічому одязі різні - фото 1
Розташування ґудзиків на одязі має ключове значення. Фото: Pixabay

Найпоширеніша версія пояснює, що ґудзики спочатку були предметом розкоші та використовувалися лише в одязі знаті. Жінки з високим достатком не одягалися самостійно, їм допомагали служниці. Щоб слугам було легше застібати сукні чи сорочки, ґудзики пришивали з лівого боку, адже більшість людей праворукі.

Чому чоловічий одяг застібається інакше

Чоловіки зазвичай одягалися самі, тому для зручності ґудзики на їхньому одязі розташовували справа. Це також було практично для солдатів: під час бою вони могли швидко зігріти праву руку під лівою полою одягу, не випускаючи зброї.

Ця багатовікова традиція збереглася і до сьогодні, ставши ще однією цікавою деталлю у світі моди. 

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мода одяг жінки стиль чоловіки

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