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Почему застежки на женской и мужской одежде разные

26 ноября 2024 08:49
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как застежки на одежде стали разницей между мужчинами и женщинами
Человек в рубашке. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Вы когда-нибудь замечали, что женские рубашки застегиваются справа налево, а мужские — наоборот? Эта традиция берет свое начало еще в XIII веке, когда были изобретены пуговицы. Их история связана с модой, практичностью и даже социальными нормами того времени.

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Согласно одной из версий, портные начали пришивать пуговицы по разные стороны, чтобы избежать путаницы между мужской и женской одеждой, ведь фасоны были довольно похожими. Для удобства женские рубашки застегивали справа налево, а мужские — слева направо.

Еще одна версия рассказывает, что первые женские рубашки с застежками создавались для кормящих матерей. Женщинам было удобнее держать ребенка левой рукой, оставляя правую свободной для других дел. Таким образом, застежка справа налево облегчала доступ к груди.

Почему застежки на женской и мужской одежде разные - фото 1
Расположение пуговиц на одежде имеет ключевое значение. Фото: Pixabay

Самая распространенная версия объясняет, что пуговицы изначально были предметом роскоши и использовались только в одежде знати. Женщины с высоким достатком не одевались самостоятельно, им помогали служанки. Чтобы слугам было легче застегивать платья или рубашки, пуговицы пришивали с левой стороны, ведь большинство людей праворукие.

Почему мужская одежда застегивается иначе

Мужчины обычно одевались сами, поэтому для удобства пуговицы на их одежде располагали справа. Это было практично для солдат: во время боя они могли быстро согреть правую руку под левой полой одежды, не выпуская оружия.

Эта многовековая традиция сохранилась и по сей день, став еще одной интересной деталью в мире моды.

Раньше мы писали об аксессуаре, который гармонично дополнит любой наряд.

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