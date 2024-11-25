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Сімейний бізнес — як блогери вкрали одягу на мільйон доларів

25 листопада 2024 12:58
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Сім’я блогерів обікрала магазини одягу на мільйон доларів
Подружжя Річардс. Фото: Instagram/greaticon
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Подружжя блогерів із Коннектикуту, 44-річний Джадіон Ентоні Річардс та 45-річна Аквеле Нікейша Лоус-Річардс, опинилося в центрі гучного розслідування через крадіжки одягу з елітних магазинів. Їхня схема принесла збитки на суму близько мільйона доларів, а самих Річардсів звинувачують в організованій роздрібній крадіжці.

Про це повідомляє The New York Times.

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Як працювала схема

Пара ретельно планувала злочини. Джадіон купував кілька товарів, наприклад, футболку чи шорти, а потім використовував спеціальний інструмент для зняття захисних бирок з інших речей у магазині. Замість цього бирка кріпилася до купленого товару.

Під час виходу з магазину Аквеле разом зі спільником ховала вкрадені речі під одягом і залишала приміщення, поки Джадіон залишався на місці. Коли спрацьовувала сигналізація, Джадіон демонстрував працівникам свій чек і товари з бирками, відволікаючи їхню увагу. Це давало можливість спільникам безперешкодно винести вкрадене.

Сімейний бізнес — як блогери вкрали одяг на мільйон доларів - фото 1
Подружжя вело розкішне життя завдяки крадіжкам. Фото: Instagram/greaticon

Що робили з вкраденими речами

Подружжя не просто зберігало речі, а й створило цілу схему "неперевіреного обміну". Вони повертали товари в інші магазини, отримуючи дорожчі речі, сплачуючи лише різницю. Потім ці товари здавали назад і отримували повну вартість на свої кредитні картки.

Річардси діяли в п’яти штатах, викрадаючи одяг у магазинах Lululemon. Їх затримали в Міннесоті, коли вони вкотре намагалися здійснити крадіжку. У номері готелю, де зупинилися блогери, поліція знайшла 12 валіз з одягом на суму 50 тисяч доларів. Однак, за оцінками магазинів, загальні фінансові збитки, завдані блогерами, становлять приблизно мільйон доларів.

Подружжю тепер загрожує до 15 років ув’язнення. Наступне судове засідання призначено на 16 грудня. 

Раніше ми писали про те, скільки коштує раритетний одяг на OLX.

Також ми повідомляли, що в Україні та світі існує поняття "рожевий податок" (pink tax). Воно означає більшу вартість жіночих товарів, порівняно з чоловічими.

США крадіжка блогери одяг магазини

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