Модні тренди зимового верхнього одягу — що обрати замість пуховика

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення
Зима вже на порозі, і час діставати теплий одяг. Але якщо пуховики здаються вам банальними, то варто звернути увагу на інші трендові варіанти верхнього одягу.
Стилістка Олена розповіла на своїй сторінці в Instagram, які моделі верхнього одягу в тренді цієї зими.
Яка може бути альтернатива пуховикам
Вовняне пальто
Класичне вовняне пальто з вмістом вовни від 70% – ідеальний вибір для прохолодної погоди. Воно виглядає елегантно, чудово зігріває і легко доповнюється теплими светрами чи жилетами для додаткового комфорту.
Пальто з маніжкою або тонкою курткою
Багатошаровість — головний тренд сезону. Поєднайте легку утеплену куртку, наприклад, з оверсайз пальтом. Такий стиль забезпечить тепло і збереже ваш образ елегантним навіть у сильні морози.
Парка
Практичність і стиль в одному образі – це сучасна парка. Стилістка радить обирати моделі з високотехнологічних матеріалів, які забезпечують тепло і комфорт. Натуральне хутро вже не в моді, а штучне теж поступово втрачає популярність, тому мінімалістичний дизайн — найкраще рішення.
Дублянка
Для тих, хто шукає розкіш і тепло, дублянка стане ідеальним варіантом. Вона може бути з коротким хутром або об’ємним штучним, і в будь-якому випадку виглядає стильно.
Шуба з об’ємної вовни
Цей варіант виглядає розкішно, гріє навіть у найсуворіші морози та надає образу особливого шарму. Шуби з об’ємної вовни залишатимуться актуальними ще багато років.
Шуба зі штучного хутра
Екологічна, модна і тепла — шуба зі штучного хутра підійде для будь-якої погоди. Вона додає яскравості та елегантності зимовим образам.
Вовняне пальто-піджак
Для тих, хто постійно за кермом, стилістка радить вовняне пальто-піджак. Воно забезпечує комфорт у прохолодні дні. Ідеально для теплої зими чи міжсезоння.
Отже, цього сезону є безліч стильних варіантів, які зможуть замінити пуховик. Обирайте модель, що підходить вашому стилю та способу життя.
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