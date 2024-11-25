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Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення

25 листопада 2024 12:10
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні тренди зимового верхнього одягу — що обрати замість пуховика
Дівчина у зимовому одязі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зима вже на порозі, і час діставати теплий одяг. Але якщо пуховики здаються вам банальними, то варто звернути увагу на інші трендові варіанти верхнього одягу.

Стилістка Олена розповіла на своїй сторінці в Instagram, які моделі верхнього одягу в тренді цієї зими.

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Вовняне пальто

Класичне вовняне пальто з вмістом вовни від 70% – ідеальний вибір для прохолодної погоди. Воно виглядає елегантно, чудово зігріває і легко доповнюється теплими светрами чи жилетами для додаткового комфорту.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 1
Вовняне пальто в тренді. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Пальто з маніжкою або тонкою курткою

Багатошаровість —  головний тренд сезону. Поєднайте легку утеплену куртку, наприклад, з оверсайз пальтом. Такий стиль забезпечить тепло і збереже ваш образ елегантним навіть у сильні морози.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 2
Пальто можна поєднувати з курткою. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Парка

Практичність і стиль в одному образі – це сучасна парка. Стилістка радить обирати моделі з високотехнологічних матеріалів, які забезпечують тепло і комфорт. Натуральне хутро вже не в моді, а штучне теж поступово втрачає популярність, тому мінімалістичний дизайн — найкраще рішення.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 3
Парка теж залишається в моді. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Дублянка

Для тих, хто шукає розкіш і тепло, дублянка стане ідеальним варіантом. Вона може бути з коротким хутром або об’ємним штучним, і в будь-якому випадку виглядає стильно.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 4
Дублянка може доповнити будь-який образ. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Шуба з об’ємної вовни

Цей варіант виглядає розкішно, гріє навіть у найсуворіші морози та надає образу особливого шарму. Шуби з об’ємної вовни залишатимуться актуальними ще багато років.

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Шуба з об’ємної вовни. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Шуба зі штучного хутра

Екологічна, модна і тепла — шуба зі штучного хутра підійде для будь-якої погоди. Вона додає яскравості та елегантності зимовим образам.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 5
Шуба зі штучного хутра. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Вовняне пальто-піджак

Для тих, хто постійно за кермом, стилістка радить вовняне пальто-піджак. Воно забезпечує комфорт у прохолодні дні. Ідеально для теплої зими чи міжсезоння.

Як обійтися без пуховика — сучасні зимові рішення - фото 6
Пальто-піджак ідеальне рішення для модниць. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Отже, цього сезону є безліч стильних варіантів, які зможуть замінити пуховик. Обирайте модель, що підходить вашому стилю та способу життя.

Раніше ми писали про те, що в Україні та світі існує поняття "рожевий податок", яке означає більшу вартість жіночих товарів у порівняні з чоловічими. 

Також ми повідомляли, навіщо шпилька на одязі.

мода зима краса стиль верхній одяг

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