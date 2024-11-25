Модные тренды зимней верхней одежды - что выбрать вместо пуховика

Как обойтись без пуховика — современные зимние решения
Зима уже на пороге, и пора доставать теплую одежду. Но если пуховики кажутся банальными, то стоит обратить внимание на другие трендовые варианты верхней одежды.
Стилистка Елена рассказала на своей странице в Instagram, какие модели верхней одежды в тренде этой зимой.
Какая может быть альтернатива пуховикам
Шерстяное пальто
Классическое шерстяное пальто с содержанием шерсти от 70% — идеальный выбор для прохладной погоды. Оно смотрится элегантно, отлично согревает и легко дополняется теплыми свитерами или жилетами для дополнительного комфорта.
Пальто с тонкой курткой
Многослойность — главный тренд сезона. Совместите легкую утепленную куртку, например, с оверсайз пальто. Такой стиль обеспечит тепло и сохранит ваш образ элегантным даже в сильные морозы.
Парка
Практичность и стиль в одном образе — это современный парк. Стилистка советует выбирать модели из высокотехнологичных материалов, обеспечивающих тепло и комфорт. Натуральный мех уже не в моде, а искусственный тоже постепенно теряет популярность, поэтому минималистичный дизайн — лучшее решение.
Дубленка
Для ищущих роскошь и тепло дубленка станет идеальным вариантом. Она может быть с коротким мехом или объемным искусственным, и в любом случае смотрится стильно.
Шуба из объемной шерсти
Этот вариант выглядит роскошно, греет даже в самые суровые морозы и придает образу особого шарма. Шубы из шерсти будут оставаться актуальными еще много лет.
Шуба из искусственного меха
Экологическая, модная и теплая — шуба из искусственного меха подойдет для любой погоды. Она придает яркости и элегантности зимним образам.
Шерстяное пальто-пиджак
Для тех, кто постоянно за рулем, стилистка советует шерстяное пальто-пиджак. Оно обеспечивает комфорт в прохладные дни. Идеально для теплой зимы или межсезонья.
Итак, в этом сезоне есть множество стильных вариантов, которые смогут заменить пуховик. Выбирайте модель, подходящую вашему стилю и образу жизни.
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