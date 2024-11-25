Модные тренды зимней верхней одежды - что выбрать вместо пуховика

Девушка в зимней одежде. Фото: Pixabay

Зима уже на пороге, и пора доставать теплую одежду. Но если пуховики кажутся банальными, то стоит обратить внимание на другие трендовые варианты верхней одежды.

Стилистка Елена рассказала на своей странице в Instagram, какие модели верхней одежды в тренде этой зимой.

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Шерстяное пальто

Классическое шерстяное пальто с содержанием шерсти от 70% — идеальный выбор для прохладной погоды. Оно смотрится элегантно, отлично согревает и легко дополняется теплыми свитерами или жилетами для дополнительного комфорта.

Шерстяное пальто в тренде. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Пальто с тонкой курткой

Многослойность — главный тренд сезона. Совместите легкую утепленную куртку, например, с оверсайз пальто. Такой стиль обеспечит тепло и сохранит ваш образ элегантным даже в сильные морозы.

Пальто можно совмещать с курткой. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Парка

Практичность и стиль в одном образе — это современный парк. Стилистка советует выбирать модели из высокотехнологичных материалов, обеспечивающих тепло и комфорт. Натуральный мех уже не в моде, а искусственный тоже постепенно теряет популярность, поэтому минималистичный дизайн — лучшее решение.

Парка тоже остается в моде. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Дубленка

Для ищущих роскошь и тепло дубленка станет идеальным вариантом. Она может быть с коротким мехом или объемным искусственным, и в любом случае смотрится стильно.

Дубленка может дополнить любой образ. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Шуба из объемной шерсти

Этот вариант выглядит роскошно, греет даже в самые суровые морозы и придает образу особого шарма. Шубы из шерсти будут оставаться актуальными еще много лет.

Шуба из объемной шерсти. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Шуба из искусственного меха

Экологическая, модная и теплая — шуба из искусственного меха подойдет для любой погоды. Она придает яркости и элегантности зимним образам.

Шуба из искусственного меха. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Шерстяное пальто-пиджак

Для тех, кто постоянно за рулем, стилистка советует шерстяное пальто-пиджак. Оно обеспечивает комфорт в прохладные дни. Идеально для теплой зимы или межсезонья.

Пальто-пиджак идеальное решение для модниц. Фото: Instagram.com/purpur.stylist

Итак, в этом сезоне есть множество стильных вариантов, которые смогут заменить пуховик. Выбирайте модель, подходящую вашему стилю и образу жизни.

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