Семья блоггеров обворовала магазины одежды на миллион долларов

Супруги Ричардс. Фото: Instagram/greaticon

Супруги блогеров из Коннектикута, 44-летний Джадион Энтони Ричардс и 45-летняя Аквеле Никейша Лоус-Ричардс, оказались в центре громкого расследования из-за воровства одежды из элитных магазинов. Их схема принесла ущерб на сумму около миллиона долларов, а самих Ричардсов обвиняют в организованной розничной краже.

Об этом сообщает The New York Times.

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Как работала схема

Пара тщательно планировала преступления. Джадион покупал несколько товаров, например футболку или шорты, а затем использовал специальный инструмент для снятия защитных бирок с других вещей в магазине. Вместо этого бирка крепилась к купленному товару.

При выходе из магазина Аквеле вместе с сообщником прятала украденные вещи под одеждой и покидала помещение, пока Джадион оставался на месте. Когда срабатывала сигнализация, Джадион демонстрировал работникам свой чек и товары с бирками, отвлекая их внимание. Это давало возможность подельникам беспрепятственно вынести украденное.

Супруги вели роскошную жизнь благодаря воровству. Фото: Instagram/greaticon

Что делали с украденными вещами

Супруги не просто хранили вещи, но и создали целую схему "непроверенного обмена". Они возвращали товары в другие магазины, получая более дорогие вещи, платя только разницу. Затем эти товары сдавали назад и получали их полную стоимость на свои кредитные карты.

Ричардсы действовали в пяти штатах, занимаясь воровством одежды в магазинах Lululemon. Их задержали в Миннесоте, когда они в очередной раз пытались совершить кражу. В номере гостиницы, где остановились блогеры, полиция нашла 12 чемоданов с одеждой на сумму 50 тысяч долларов. Однако, по оценкам магазинов, общий финансовый ущерб, нанесенный блогерами, составляет примерно миллион долларов.

Супругам теперь грозит до 15 лет тюрьмы. Следующее судебное заседание назначено на 16 декабря.

Раньше мы писали о том, сколько стоит раритетная одежда на OLX.

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