Брошки знову в моді — трендовий аксесуар для сучасного образу

Стильна дівчина. Фото: Pixabay

Брошка — це не лише прикраса з минулого, а й стильний аксесуар, який повернувся у сучасну моду. Вона здатна перетворити навіть найстриманіший образ на справжній витвір стилю. Цього року брошки стали однією з головних модних тенденцій.

Про це повідомляє VOGUE.

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Брошки більше не обмежуються жіночими гардеробами. Цей аксесуар став позагендерним, що відкриває нові можливості для модних експериментів.

Які є брошки

Модні доми створюють брошки, які виглядають одночасно сучасно і ностальгійно.

Erdem прикрасили свої пальта золотистими тюльпанами у стилі 1950-х.

прикрасили свої пальта золотистими тюльпанами у стилі 1950-х. Emporio Armani зробили ставку на мініатюрні прикраси, які додають елегантності.

зробили ставку на мініатюрні прикраси, які додають елегантності. Tory Burch здивували тканинними брошками у вигляді квіткових букетів, які вони поєднують навіть зі спортивним одягом.

Emporio Armani. Фото: VOGUE

Чи до кожного образу підходять брошки

Цей аксесуар може доповнити як класичний, так і сучасний стиль. Наприклад:

Jil Sander та SS Daley пропонують використовувати брошки, щоб зробити акцент на пальто чи светрі.

пропонують використовувати брошки, щоб зробити акцент на пальто чи светрі. Популярними стають брошки з ботанічними мотивами, зокрема сплетені гачком. Вони універсальні і можуть конкурувати з традиційними металевими варіантами.

SS Daley. Фото: VOGUE

Отже, брошка — це аксесуар, який може стати сімейною реліквією. Сучасні моделі виглядають стильно і поза часом, що робить їх чудовим вкладенням у гардероб.

Tory Burch. Фото: VOGUE

Таким чином, як ми бачимо, ця тенденція впевнено набирає популярності, тому якщо ви шукаєте щось, що додасть шарму вашому образу, брошка стане ідеальним вибором.

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