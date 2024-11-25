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Зимова шапка — як обрати стильний і зручний варіант

25 листопада 2024 11:08
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як знайти шапку, яка пасує саме вам — модні поради
Зимова жіноча шапка. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимова шапка — це не лише захист від холоду, але й чудовий спосіб підкреслити свою індивідуальність. Правильно підібрана модель зробить ваш образ гармонійним, а зимові дні — теплими та затишними.

Сайт Новини.LIVE розповість, як обрати зимову шапку, яка буде ідеально вам пасувати.

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Для холодної зими обирайте шапки з натуральної вовни, кашеміру або змішаних тканин з додаванням акрилу. Вони чудово зберігають тепло, забезпечуючи комфорт. У морозні дні зверніть увагу на флісові або хутряні моделі — вони додадуть додаткового захисту. Важливо, щоб підкладка була м’якою і не електризувала волосся.

Зимова шапка — як обрати стильний і зручний варіант - фото 1
Хутряні шапки. Фото: скриншот відео

Як обрати шапку під стиль одягу

Шапка має не лише зігрівати, а й доповнювати ваш гардероб.

  • Для класичного пальта підійдуть моделі з кашеміру або вовни, бажано з мінімалістичним дизайном.
  • Для пуховиків і спортивного стилю краще обрати трикотажні або об’ємні моделі, наприклад, шапки-біні.
Зимова шапка — як обрати стильний і зручний варіант - фото 2
Шапки-біні — одні з найпопулярніших моделей. Фото: скриншот відео


Проте пам'ятайте, що комфорт — це головне. Шапка повинна щільно сидіти, не здавлюючи голову і не сповзаючи. Вона має закривати лоб і вуха, щоб забезпечити максимальний захист від холоду. Якщо після зняття шапки на шкірі залишаються сліди, варто обрати більший розмір.

Вибір за формою обличчя

Шапка може вдало підкреслити ваші риси, якщо правильно підібрати модель:

  • Овальне обличчя — підійдуть будь-які моделі.
  • Кругле обличчя — звертайте увагу на асиметричні або об’ємні шапки.
  • Квадратне обличчя — краще обирати м’які форми та в’язки.
  • Трикутне обличчя — пасуватимуть шапки, які додають об’єму в зоні лоба.
Зимова шапка — як обрати стильний і зручний варіант - фото 3
Шапки потрібно обирати і за формою обличчя. Фото: скриншот відео

Отже, вибираючи зимову шапку, враховуйте матеріал, стиль одягу, форму обличчя та посадку. Так ви зможете зробити ідеальний вибір і насолоджуватися зимою з комфортом і стилем.

Раніше ми писали про те, навіщо шпилька на одязі.

Також ми повідомляли про головні антитренди в одязі у 2025 році.

мода одяг краса стиль шапка

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