Как найти шапку, которая подходит именно вам – модные советы

Зимняя женская шапка. Фото: Pixabay

Зимняя шапка — это не только защита от холода, но и отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность. Правильно подобранная модель сделает ваш образ гармоничным, а зимние дни — теплыми и уютными.

Сайт Новини.LIVE расскажет, как выбрать зимнюю шапку, которая будет идеально вам подходить.

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Для холодной зимы выбирайте шапки из натуральной шерсти, кашемира или смешанных тканей с добавлением акрила. Они отлично сохраняют тепло, обеспечивая комфорт. В морозные дни обратите внимание на флисовые или меховые модели — они придадут дополнительную защиту. Важно, чтобы подкладка была мягкой и не электризовала волосы.

Меховые шапки. Фото: скриншот видео

Как выбрать шапку под стиль одежды

Шапка должна не только согревать, но и дополнять ваш гардероб.

Для классического пальто подойдут модели из кашемира или шерсти, желательно с минималистичным дизайном.

подойдут модели из кашемира или шерсти, желательно с минималистичным дизайном. Для пуховиков и спортивного стиля лучше выбрать трикотажные или объемные модели, например шапки-бини.

Шапки-бини – одни из самых популярных моделей. Фото: скриншот видео



Однако помните, что комфорт — это главное. Шапка должна плотно сидеть, не сдавливая голову и не сползая. Она должна закрывать лоб и уши, чтобы обеспечить максимальную защиту от холода. Если после снятия шапки остаются следы на коже, следует взять размер побольше.

Выбор по форме лица

Шапка может удачно подчеркнуть ваши черты, если правильно подобрать модель:

Овальное лицо — подойдут любые модели.

— подойдут любые модели. Круглое лицо — обращайте внимание на асимметричные или объемные шапки.

— обращайте внимание на асимметричные или объемные шапки. Квадратное лицо — лучше выбирать мягкие формы и связки.

— лучше выбирать мягкие формы и связки. Треугольное лицо — будут подходить шапки, которые придают объему в зоне лба.

Шапки нужно выбирать и по форме лица. Фото: скриншот видео

Итак, выбирая зимнюю шапку, учитывайте материал, стиль одежды, форму лица и посадку. Так вы можете сделать идеальный выбор и наслаждаться зимой с комфортом и стилем.

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