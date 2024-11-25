Мода 90-х знову у тренді: як створити стильний сучасний образ

Дівчина, одягнута в стилі 90-х. Фото: скриншот відео

Речі з 90-х знову на піку популярності, і це чудовий привід освіжити свій стиль. Елементи тієї епохи легко впишуться в сучасний гардероб, зробивши ваш образ яскравішим і цікавішим.

Сайт Новини.LIVE виділив кілька ключових речей, на які варто звернути увагу.

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Байкерські чоботи

Байкерські чоботи — символ свободи і практичності. Їх можна носити не лише з джинсами, але й зі спідницями, сукнями чи шортами, створюючи стильний контраст.

Такі чоботи чудово виглядають з верхнім одягом, наприклад, оверсайз пальтами, косухами чи пуховиками. До того ж вони дуже зручні, що робить їх ідеальним варіантом для осінньо-зимового сезону.

Байкерські чоботи чудово впишуться майже в будь-який образ. Фото: скриншот відео

Піджаки з широкими плечима

Широкі плечі повернулися у великий стиль. Піджак із таким кроєм підходить для різних ситуацій: від ділових зустрічей до повсякденних прогулянок. Його можна поєднувати з класичними штанами, джинсами чи навіть спортивними штанами.

Для створення витонченого силуету додайте тонкий пояс. Популярні як мінімалістичні однотонні моделі, так і варіанти з яскравими принтами або смужками.

Піджаки з широкими плечима. Фото: скриншот відео

Маленька чорна сукня

Цей тренд завжди актуальний, але зараз з’являються нові інтерпретації. Маленька чорна сукня може мати вирізи, прозорі вставки чи мереживо, які додають сучасності та оригінальності.

Маленька чорна сукня має бути в гардеробі кожної дівчини. Фото: скриншот відео

Її універсальність дозволяє легко поєднувати сукню як із кросівками для неформального вигляду, так і з класичними підборами для святкових подій.

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