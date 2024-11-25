Мода 90-х снова в тренде: как создать стильный современный образ

Девушка, одета в стиле 90-х. Фото: скриншот видео

Вещи из 90-х снова на пике популярности, и это отличный повод освежить свой стиль. Элементы той эпохи легко впишутся в современный гардероб, сделав ваш образ более ярким и интересным.

Сайт Новини.LIVE выделил несколько ключевых вещей, на которые следует обратить внимание.

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Байкерские сапоги

Байкерские сапоги — символ свободы и практичности. Их можно носить не только с джинсами, но и с юбками, платьями или шортами, создавая стильный контраст.

Такие сапоги прекрасно смотрятся с верхней одеждой, например, оверсайз пальто, косухами или пуховиками. К тому же они очень удобны, что делает их идеальным вариантом для осенне-зимнего сезона.

Байкерские сапоги отлично впишутся почти в любой образ. Фото: скриншот видео

Пиджаки с широкими плечами

Широкие плечи снова в моде. Пиджак с таким кроем подходит для разных ситуаций: от деловых встреч до повседневных прогулок. Его можно сочетать с классическими брюками, джинсами или даже спортивными брюками.

Для создания изящного силуэта добавьте тонкий пояс. Популярны как минималистичные однотонные модели, так и варианты с яркими принтами или полосками.

Пиджаки с широкими плечами. Фото: скриншот видео

Маленькое черное платье

Этот тренд всегда актуален, но сейчас появляются новые интерпретации. Маленькое черное платье может иметь вырезы, прозрачные вставки или кружево, которые придают современности и оригинальности.

Маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки. Фото: скриншот видео

Его универсальность позволяет легко сочетать платье как с кроссовками для неформального вида, так и с классическими каблуками для праздничных событий.

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