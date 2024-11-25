Брошки снова в моде – трендовый аксессуар для современного образа.

Стильная девушка. Фото: Pixabay

Брошь — это не только украшение из прошлого, но и стильный аксессуар, вернувшийся в современную моду. Она способна превратить даже самый сдержанный образ в настоящее произведение стиля. В этом году броши стали одной из основных модных тенденций.

Об этом сообщает VOGUE.

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Броши больше не ограничиваются женскими гардеробами. Этот аксессуар стал внегендерным, открывающим новые возможности для модных экспериментов.

Какие есть броши

Модные дома создают броши, которые смотрятся одновременно современно и ностальгически.

Erdem украсили свои пальто золотистыми тюльпанами в стиле 1950-х.

украсили свои пальто золотистыми тюльпанами в стиле 1950-х. Emporio Armani сделали ставку на миниатюрные украшения, придающие элегантность.

сделали ставку на миниатюрные украшения, придающие элегантность. Tory Burch удивили тканевыми брошками в виде цветочных букетов, которые они сочетают даже со спортивной одеждой.

Emporio Armani. Фото: VOGUE

К каждому ли образу подходят броши

Этот аксессуар может дополнить как классический, так и современный стиль. Например:

Jil Sander и SS Daley предлагают использовать броши, чтобы сделать акцент на пальто или свитере.

предлагают использовать броши, чтобы сделать акцент на пальто или свитере. Популярными становятся броши с ботаническими мотивами, в частности, связанные крючком. Они универсальны и могут конкурировать с традиционными металлическими вариантами.

SS Daley. Фото: VOGUE

Итак, брошь — это аксессуар, который может стать семейной реликвией. Современные модели выглядят стильно и вне времени, что делает их отличным вложением в гардероб.

Tory Burch. Фото: VOGUE

Таким образом, как мы видим, эта тенденция уверенно набирает популярность, поэтому если вы ищете что-то, что придаст шарму вашему образу, брошь станет идеальным выбором.

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