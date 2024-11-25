Брошки снова в моде – трендовый аксессуар для современного образа.

Аксессуар, гармонично дополняющий любой наряд
Брошь — это не только украшение из прошлого, но и стильный аксессуар, вернувшийся в современную моду. Она способна превратить даже самый сдержанный образ в настоящее произведение стиля. В этом году броши стали одной из основных модных тенденций.
Об этом сообщает VOGUE.
Броши больше не ограничиваются женскими гардеробами. Этот аксессуар стал внегендерным, открывающим новые возможности для модных экспериментов.
Какие есть броши
Модные дома создают броши, которые смотрятся одновременно современно и ностальгически.
- Erdem украсили свои пальто золотистыми тюльпанами в стиле 1950-х.
- Emporio Armani сделали ставку на миниатюрные украшения, придающие элегантность.
- Tory Burch удивили тканевыми брошками в виде цветочных букетов, которые они сочетают даже со спортивной одеждой.
К каждому ли образу подходят броши
Этот аксессуар может дополнить как классический, так и современный стиль. Например:
- Jil Sander и SS Daley предлагают использовать броши, чтобы сделать акцент на пальто или свитере.
- Популярными становятся броши с ботаническими мотивами, в частности, связанные крючком. Они универсальны и могут конкурировать с традиционными металлическими вариантами.
Итак, брошь — это аксессуар, который может стать семейной реликвией. Современные модели выглядят стильно и вне времени, что делает их отличным вложением в гардероб.
Таким образом, как мы видим, эта тенденция уверенно набирает популярность, поэтому если вы ищете что-то, что придаст шарму вашему образу, брошь станет идеальным выбором.
Раньше мы писали о том, какие вещи 90-х снова в моде.
Также мы сообщали, как выбрать стильный и удобный вариант зимнего пуховика.
Читайте Новини.LIVE!