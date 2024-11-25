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Хитрощі макіяжу після 30 — як уникнути поширених помилок

25 листопада 2024 16:09
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Який макіяж краще робити жінкам після 30 — поради візажиста
Візажист робить макіяж. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Після 30 років макіяж стає не просто способом підкреслити риси обличчя, але й інструментом для покращення зовнішнього вигляду. Але важливо враховувати не лише тип шкіри, а й вікові зміни, щоб створити дійсно гармонійний образ.

Сайт Новини.LIVE дасть покрокову інструкцію, як все зробити правильно.

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Головний секрет — правильна підготовка шкіри. Зволоження є основою будь-якого макіяжу. Використовуйте якісний крем чи лосьйон, щоб шкіра виглядала здоровою та пружною.

Наступний етап — праймер, який вирівнює текстуру шкіри, приховує розширені пори та додає обличчю легкого сяйва. Наносити його варто після зволоження, але до використання тональної основи.

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Макіяж потрібно робити правильно. Фото: скриншот відео

Догляд за бровами залишається ключовим моментом. Правильно оформлені брови здатні змінити вигляд обличчя, зробивши його більш виразним.

Не забувайте регулярно коригувати їх форму та фіксувати спеціальним гелем. Важливо підібрати відтінок, який відповідає натуральному кольору волосся — занадто темні або надто тонкі брови можуть додати віку.

Хитрощі макіяжу після 30 — як уникнути поширених помилок - фото 2
Брови мають мати натуральний вигляд. Фото: скриншот відео

Рум’яна допомагають створити ефект свіжості навіть після напруженого дня. Жінкам після 30 років найкраще підійдуть відтінки з поєднанням теплого персикового та ніжного рожевого. Наносіть рум’яна на вилиці, щоб зробити обличчя більш жвавим і яскравим.

Хитрощі макіяжу після 30 — як уникнути поширених помилок - фото 3
Не забувайте про рум'яна. Фото: скриншот відео

Макіяж очей має бути легким і натуральним. Найкращим вибором стануть нюдові або кавово-бежеві відтінки тіней, які підкреслюють природну красу. Для зручності використовуйте рідкі або кремові тіні, які легко наносяться та не збираються у складках повік.

Такий макіяж добре підходить для буднів і легко трансформується у вечірній варіант.

Хитрощі макіяжу після 30 — як уникнути поширених помилок - фото 4
Тіні мають бути світлими.Фото: скриншот відео

Щоб завершити образ і додати йому свіжості, використовуйте хайлайтер. Він підкреслює вилиці, зону під бровами, лоб і "пташку" над губою, надаючи шкірі природного сяйва.

Додатковий блиск можна нанести на губи за допомогою зволожувальної помади або легкого блиску.

Хитрощі макіяжу після 30 — як уникнути поширених помилок - фото 5
Губи мають бути виразними. Фото: скриншот відео

Відзначимо, що правильний макіяж після 30 — це не про спроби приховати вік, а про підкреслення природної краси. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви завжди будете мати доглянутий і свіжий вигляд, незалежно від обставин.

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