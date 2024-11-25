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Уловки макияжа после 30 — как избежать распространенных ошибок

25 ноября 2024 16:09
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Какой макияж лучше делать женщинам после 30 — советы визажиста
Визажист делает макияж. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

После 30 лет макияж становится не просто способом подчеркнуть черты лица, но и инструментом для улучшения внешнего вида. Но важно учитывать не только тип кожи, но и возрастные изменения, чтобы создать действительно гармоничный образ.

Сайт Новини.LIVE даст пошаговую инструкцию, как все сделать правильно.

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Главный секрет — правильная подготовка кожи. Увлажнение является основой любого макияжа. Используйте качественный крем или лосьон, чтобы кожа выглядела здоровой и упругой.

Следующий этап — праймер, который выравнивает текстуру кожи, скрывает расширенные поры и добавляет лицу легкого сияния.

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Макияж нужно делать правильно. Фото: скриншот видео

Уход за бровями остается ключевым моментом. Правильно оформленные брови способны изменить облик лица, сделав его более выразительным.

Не забывайте регулярно корректировать их форму и фиксировать специальным гелем.

Уловки макияжа после 30 — как избежать распространенных ошибок - фото 2
Брови должны выглядеть натурально. Фото: скриншот видео

Румяна помогают создать эффект свежести даже после напряженного дня. Женщинам после 30 лет лучше подойдут оттенки с сочетанием теплого персикового и нежно-розового. Наносить румяна лучше на скулы, чтобы сделать лицо более оживленным и ярким.

Уловки макияжа после 30 — как избежать распространенных ошибок - фото 3
Не забывайте о румянах. Фото: скриншот видео

Макияж глаз должен быть легким и натуральным. Лучшим выбором станут нюдовые или кофейно-бежевые оттенки теней, подчеркивающие естественную красоту. Используйте жидкие или кремовые тени, которые легко наносятся и не собираются в складках век.

Такой макияж хорошо подходит для будней и легко трансформируется в вечерний вариант.

Уловки макияжа после 30 — как избежать распространенных ошибок - фото 4
Тени должны быть светлыми. Фото: скриншот видео

Чтобы завершить образ и придать ему свежесть, используйте хайлайтер. Он подчеркивает скулы, зону под бровями, лоб и "птичку" над губой, придавая коже природного сияния.

Дополнительный блеск можно нанести на губы с помощью увлажняющей помады или легкого блеска.

Уловки макияжа после 30 — как избежать распространенных ошибок - фото 5
Губы должны быть выразительными. Фото: скриншот видео

Отметим, что правильный макияж после 30 — это не о попытках скрыть возраст, а о подчеркивании природной красоты. Следуя этим простым рекомендациям, вы всегда будете выглядеть ухоженно и свежо, независимо от обстоятельств.

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