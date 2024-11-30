Цвет волос для женщин 50+, которые дают омолаживающий эффект.

Красивая женщина. Фото: Pixabay

С возрастом каждая женщина стремится сохранить молодость и свежесть в своем образе. Но кто сказал, что для этого нужно тратить деньги на дорогостоящие косметические процедуры? Hair-стилисты уверяют: правильно подобранный цвет волос может омолодить вас на 10 лет!

Сайт Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Карамельный оттенок — универсальный выбор

Карамельный цвет — настоящее спасение для женщин любого возраста. Он подходит ко всем типам кожи и придает лицу свежесть. Кроме того, этот оттенок остается трендовым в 2025 году, поэтому с ним вы будете точно выглядеть стильно.

Карамельный оттенок выглядит прекрасно на волосах. Фото с Instagram

Теплый блонд

Светлые тона, особенно теплые (медовый или пшеничный), творят чудеса. Они мягко освещают лицо, делают его худым и молодым. Однако стилисты советуют избегать слишком холодного блонда, который может прибавить лишний возраст.

Теплый блонд всегда в тренде. Фото с Instagram

Мелирование — не стареющий тренд

Мелирование, особенно техника балаяж, — это идеальный вариант для тех, кто хочет освежить образ. Эта техника окрашивания придает волосам объем и текстуру, одновременно омолаживая лицо. Подходит для женщин всех возрастов, особенно после 40 лет.

Мелирование подойдет женщинам всех возрастов. Фото с Instagram

Теплый русый

Русые тона, особенно с теплым оттенком, способны творить чудеса. Они освежают лицо, делают его более мягким и отвлекают внимание от морщин. Ореховый или русый цвет волос — идеальный выбор для женщин после 50 лет, которые хотят подчеркнуть свою природную красоту.

Теплый русый для тех, кто не любит сложные покраски. Фото с Instagram

Добавим, что омоложение — это не только цвет, но и правильно подобранная стрижка. В этом вопросе можно обратиться за помощью к парикмахеру, который поможет выбрать прическу, что подчеркнет ваши черты лица и создаст гармоничный образ.

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