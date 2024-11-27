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Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років

27 листопада 2024 16:07
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Одяг для жінок 50+: які відтінки старять
Стильна жінка. Фото: скриншот відео
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

З віком кольори в одязі можуть відігравати ключову роль у створенні образу. Стилісти радять жінкам старше 50 бути уважними у виборі відтінків, адже деякі з них можуть підкреслити зморшки та зробити їх зовнішній вигляд похмурим. 

Сайт Новини.LIVE виділив п’ять кольорів, які краще оминати, щоб мати більш сучасніший вигляд.

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Сірий

Сірий може зробити навіть енергійну жінку непомітною. Він підкреслює вікові зміни на шкірі та додає років. Проте стилісти радять не відмовлятися від цього кольору повністю. Додайте до сірого костюма яскраву блузу чи аксесуари — і образ набуде зовсім іншого настрою.

Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років - фото 1
Сірий можна використовувати лише як елемент образу. Фото: скриншот відео

Бордовий більше неактуальний

Бордовий часто асоціюється з елегантністю, але не завжди виглядає виграшно. Він додає віку та виглядає застарілим. Натомість можна обрати ніжний червоний або приглушені відтінки, які освіжать зовнішність і додадуть стилю.

Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років - фото 2
Червоний може освіжити образ. Фото: скриншот відео

Чорний — не завжди універсальний

Чорний залишається класикою, але після 50 він може підкреслювати зморшки та тьмяність шкіри. Якщо не хочете відмовлятися від цього кольору, поєднуйте його з яскравими або пастельними елементами — так образ стане гармонійнішим.

Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років - фото 3
Варіант образу з чорним кольором. Фото: скриншот відео

Темно-коричневий — не для всіх

Темний коричневий додає образу похмурості і зайвих років. Але його світлі відтінки — беж, капучино — навпаки, створюють елегантний стиль, особливо якщо правильно підібрати аксесуари.

Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років - фото 4
Варіанти стильних образів з відтінками коричневого. Фото: скриншот відео

Кричущі відтінки — стоп

Неонові кольори, неприродні принти та надмірна яскравість не підкреслюють статус, а лише здешевлюють образ. Пастельні тони – чудовий вибір, адже вони додають шляхетності та легкості.

Кольори в одязі, що додають віку жінкам після 50 років - фото 5
Від дуже яскравих кольорів краще утриматись. Фото: скриншот відео

Головне правило — кольори мають підкреслювати вашу природну красу, а не навпаки. Обирайте те, що гармонійно виглядає саме на вас.

Раніше ми писали про те, які речі більше не в моді цієї зими.

Також ми повідомляли, що Андре Тан розповів, куди можна вдягати білі речі.

мода одяг краса стиль жінки за 50 років

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