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Одяг із секонд-хенду — небезпеки, про які варто знати

27 листопада 2024 13:47
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Чим небезпечний одяг з секонд-хенду — що треба знати
Одяг в магазині. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Одяг із секонд-хенду став дуже популярним, адже це спосіб недорого оновити гардероб і знайти унікальні речі. Але, за словами мікробіологів, такі покупки можуть приховувати певні небезпеки.

Примроуз Фрістоун, фахівчиня з клінічної мікробіології, радить ретельно очищати речі перед носінням, адже вони можуть стати джерелом інфекцій. 

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Чим загрожує вживаний одяг

Кожна людина має свій унікальний набір бактерій, грибків і вірусів на шкірі. Для власника вони безпечні, але на чужій шкірі можуть викликати проблеми. Вживаний одяг може містити мікроби попередніх власників, які можуть "перекочувати" на нових господарів. 

Серед можливих загроз:

  • Стафілококові інфекції (бактерія Staphylococcus aureus).
  • Грибкові захворювання — наприклад, молочниця чи мікоз.
  • Проблеми зі шлунком через бактерії E. coli чи сальмонелу.
  • Вірус папіломи людини (ВПЛ), який може спричиняти бородавки.
Одяг із секонд-хенду — небезпеки, про які варто знати - фото 1
Речі для продажу в магазині. Фото: Pixabay

Як довго мікроби залишаються на тканині

Дослідження показують, що бактерії можуть виживати на одязі місяцями, особливо якщо тканина зберігається у вологих умовах. На натуральних матеріалах, таких як бавовна, вони "живуть" до 90 днів, а на синтетичних — до 200 днів.

Як зробити речі безпечними

Ось кілька простих порад, щоб уникнути проблем:

  1. Попрати речі — використовуйте гарячу воду та пральний порошок.
  2. Обробіть одяг парою або посушіть на високій температурі.
  3. Уникайте приміряння безпосередньо на голе тіло в магазинах.

Попри всі ризики, носити одяг із секондхенду цілком реально і безпечно, якщо правильно дбати про його чистоту. Додаткові заходи особливо важливі для людей з ослабленим імунітетом.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан порадив, куди вдягати білі речі.

Також ми повідомляли, що носить Надя Дорофєєва.

мода одяг краса стиль мікроорганізми

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