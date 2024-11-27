Чим небезпечний одяг з секонд-хенду — що треба знати

Одяг із секонд-хенду — небезпеки, про які варто знати
Одяг із секонд-хенду став дуже популярним, адже це спосіб недорого оновити гардероб і знайти унікальні речі. Але, за словами мікробіологів, такі покупки можуть приховувати певні небезпеки.
Примроуз Фрістоун, фахівчиня з клінічної мікробіології, радить ретельно очищати речі перед носінням, адже вони можуть стати джерелом інфекцій.
Чим загрожує вживаний одяг
Кожна людина має свій унікальний набір бактерій, грибків і вірусів на шкірі. Для власника вони безпечні, але на чужій шкірі можуть викликати проблеми. Вживаний одяг може містити мікроби попередніх власників, які можуть "перекочувати" на нових господарів.
Серед можливих загроз:
- Стафілококові інфекції (бактерія Staphylococcus aureus).
- Грибкові захворювання — наприклад, молочниця чи мікоз.
- Проблеми зі шлунком через бактерії E. coli чи сальмонелу.
- Вірус папіломи людини (ВПЛ), який може спричиняти бородавки.
Як довго мікроби залишаються на тканині
Дослідження показують, що бактерії можуть виживати на одязі місяцями, особливо якщо тканина зберігається у вологих умовах. На натуральних матеріалах, таких як бавовна, вони "живуть" до 90 днів, а на синтетичних — до 200 днів.
Як зробити речі безпечними
Ось кілька простих порад, щоб уникнути проблем:
- Попрати речі — використовуйте гарячу воду та пральний порошок.
- Обробіть одяг парою або посушіть на високій температурі.
- Уникайте приміряння безпосередньо на голе тіло в магазинах.
Попри всі ризики, носити одяг із секондхенду цілком реально і безпечно, якщо правильно дбати про його чистоту. Додаткові заходи особливо важливі для людей з ослабленим імунітетом.
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