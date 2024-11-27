Чем опасна одежда из секонд-хенда — что нужно знать

Одежда в магазине. Фото: Pixabay

Одежда из секонд-хенда стала очень популярной, ведь это способ недорого обновить гардероб и найти уникальные вещи. Но, по словам микробиологов, такие покупки могут скрывать определенные опасности.

Примроуз Фристоун, специалист по клинической микробиологии, советует тщательно очищать вещи перед ношением, ведь они могут стать источником инфекций.

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У каждого человека есть свой уникальный набор бактерий, грибков и вирусов на коже. Для владельца они безопасны, но на чужой коже могут вызвать проблемы. Подержанная одежда может содержать микробы предыдущих владельцев, которые могут "перекочевать" на новых хозяев.

Среди возможных угроз:

Стафилококковые инфекции (бактерия Staphylococcus aureus).

Грибковые заболевания — например, молочница или микоз.

Проблемы с желудком из-за бактерий E. coli или сальмонеллы.

Вирус папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать бородавки.

Вещи для продажи в магазине. Фото: Pixabay

Как долго микробы остаются на ткани

Исследования показывают, что бактерии могут выживать на одежде месяцами, особенно если ткань сохраняется во влажных условиях. На натуральных материалах, таких как хлопок, они "живут" до 90 дней, а на синтетических — до 200 дней.

Как сделать вещи безопасными

Вот несколько простых советов, чтобы избежать проблем:

Стирать вещи — используйте горячую воду и стиральный порошок. Обдайте одежду паром или посушите при высокой температуре. Избегайте примерки непосредственно на голое тело в магазинах.

Несмотря на все риски, носить одежду из секонд-хенда вполне реально и безопасно, если правильно заботиться о его чистоте. Дополнительные меры особенно важны для людей с ослабленным иммунитетом.

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