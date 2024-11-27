Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Одежда из секонд-хенда — опасности, о которых стоит знать arrow

Одежда из секонд-хенда — опасности, о которых стоит знать

27 ноября 2024 13:47
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Чем опасна одежда из секонд-хенда — что нужно знать
Одежда в магазине. Фото: Pixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Одежда из секонд-хенда стала очень популярной, ведь это способ недорого обновить гардероб и найти уникальные вещи. Но, по словам микробиологов, такие покупки могут скрывать определенные опасности.

Примроуз Фристоун, специалист по клинической микробиологии, советует тщательно очищать вещи перед ношением, ведь они могут стать источником инфекций.

Читайте также:

Чем грозит подержанная одежда

У каждого человека есть свой уникальный набор бактерий, грибков и вирусов на коже. Для владельца они безопасны, но на чужой коже могут вызвать проблемы. Подержанная одежда может содержать микробы предыдущих владельцев, которые могут "перекочевать" на новых хозяев.

Среди возможных угроз:

  • Стафилококковые инфекции (бактерия Staphylococcus aureus).
  • Грибковые заболевания — например, молочница или микоз.
  • Проблемы с желудком из-за бактерий E. coli или сальмонеллы.
  • Вирус папилломы человека (ВПЧ), который может вызвать бородавки.
Одежда из секонд-хенда – опасности, о которых стоит знать - фото 1
Вещи для продажи в магазине. Фото: Pixabay

Как долго микробы остаются на ткани

Исследования показывают, что бактерии могут выживать на одежде месяцами, особенно если ткань сохраняется во влажных условиях. На натуральных материалах, таких как хлопок, они "живут" до 90 дней, а на синтетических — до 200 дней.

Как сделать вещи безопасными

Вот несколько простых советов, чтобы избежать проблем:

  1. Стирать вещи — используйте горячую воду и стиральный порошок.
  2. Обдайте одежду паром или посушите при высокой температуре.
  3. Избегайте примерки непосредственно на голое тело в магазинах.

Несмотря на все риски, носить одежду из секонд-хенда вполне реально и безопасно, если правильно заботиться о его чистоте. Дополнительные меры особенно важны для людей с ослабленным иммунитетом.

Раньше мы писали о том, что Андре Тан посоветовал, куда одевать белые вещи.

Также мы сообщали, что носит Надя Дорофеева.

мода одежда красота стиль микроорганизмы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:59 Синоптики предупреждают о холодной погоде на Львовщине завтра

14:50 Оккупанты установили рекорд продвижения в Украине, — Reuters

14:43 У главы райсуда на Одесчине нет квартиры и авто — кто он

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

14:36 Укрэнерго сообщило об увеличении потребления электроэнергии

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:33 В Киеве создадут простор для людей с ментальной инвалидностью

14:30 На АЗС в Украине выросли зарплаты — в чем причина

14:27 На Харьковщине мать из-за халатности потеряла четырех сыновей

14:12 Украина получила от Всемирного банка 4,8 млрд долларов

14:07 Вице-мер Одессы получает заоблачную пенсию — размер выплат

14:59 Синоптики предупреждают о холодной погоде на Львовщине завтра

14:50 Оккупанты установили рекорд продвижения в Украине, — Reuters

14:43 У главы райсуда на Одесчине нет квартиры и авто — кто он

14:36 Укрэнерго сообщило об увеличении потребления электроэнергии

14:33 В Киеве создадут простор для людей с ментальной инвалидностью

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

14:30 На АЗС в Украине выросли зарплаты — в чем причина

14:27 На Харьковщине мать из-за халатности потеряла четырех сыновей

14:12 Украина получила от Всемирного банка 4,8 млрд долларов

14:07 Вице-мер Одессы получает заоблачную пенсию — размер выплат

14:06 Кулеба объяснил, чем грозит отказ Трампа помочь Украине

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

14:39 Нардеп назвал преимущества создания рекрутинговых центров

Text

13:44 Коррупция среди ректоров — нардеп заявил о возможных арестах

Text

13:00 США принудят Украину к переговорам с Россией — эфир День.LIVE

Text

12:31 Гончаренко сообщил о катастрофическом количестве бракованных мин

Text

11:11 Проблемы в Южной Корее повлияют на помощь Украине, — нардеп

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

09:17 Киевляне просят отменить остановку транспорта во время тревог

Text

08:00 Британия объявила условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК