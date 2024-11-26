Одяг Наді Дорофєєвої — секрети стилю співачки

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва — одна з тих знаменитостей, чий стиль не залишає байдужими. Вона завжди відкрита до модних експериментів і майстерно поєднує, на перший погляд, несумісні речі. Її образи давно стали джерелом натхнення для багатьох українок.

Сайт Новини.LIVE виділив три її образи, на які варто звернути увагу.

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Осінній образ із клітчастою спідницею

Надя знає, як зробити осінній наряд цікавим і свіжим. Її клітчаста спідниця стала основою для стильного лука. До неї співачка додала коричневу шкіряну куртку та яскравий светр у синю смужку.

Такий мікс кольорів та фактур створює контраст і додає образу актуальності. Це ідеальний приклад для тих, хто хоче уникнути нудних стандартів у повсякденному одязі.

Осінній образ від Дорофєєвої. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Чорний — класика, яка не старіє

Надя доводить, що чорний колір може виглядати цікаво, якщо пограти з текстурою. У її гардеробі шкіра стає центральним елементом для створення сексуальних і звабливих образів.

Відзначимо, що вибір різних матеріалів допомагає зробити класичний чорний лук більш виразним і модним.

Дорофєєва у звабливому чорному шкіряному костюмі. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Трендовий бежевий комплект із високими чоботами

Один із найстильніших образів співачки — бежевий комплект із кофтинки та шортів, доповнений чорними високими чоботами. Таке поєднання виглядає розкішно, підкреслюючи жіночність і витонченість.

Як ми бачимо, Надя чудово знається на трендах і вміє їх адаптувати до своїх повсякденних аутфітів.

Цей повсякденний образ має стильний вигляд. Фото: Instagram.com/nadyadorofeeva

Таким чином, Надя Дорофєєва вкотре демонструє, що мода — це гра, у якій варто знаходити сміливі й нестандартні рішення. Її образи — це приклад того, як можна залишатися в тренді та зберігати свою унікальність.

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