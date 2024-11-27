Натуральна шкіра чи підробка — прості способи перевірки

Куртка з натуральної шкіри. Фото: скриншот відео

Сучасні виробники створюють шкірозамінники настільки якісно, що часом їх важко відрізнити від натуральної шкіри. Проте існують прості способи визначити справжність матеріалу, щоб не переплатити за синтетичну копію.

Сайт Новини.LIVE розповість, на що потрібно звертати увагу.

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Маркування та ціна

У магазині перевірте бирку. Якщо написано "екошкіра", "веганшкіра" чи "регенерована шкіра", перед вами замінник. Лише позначення "натуральна шкіра" гарантує, що виріб виготовлений з природного матеріалу. Окрім того, натуральна шкіра зазвичай коштує дорожче. Дешеві товари, навіть зі знижкою, найімовірніше зроблені зі шкірозамінника.

Дівчина в шкіряних штанах. Фото: Pixabay

Народні методи для перевірки

Якщо сумніваєтесь у якості вже придбаного виробу, перевірте його за кількома ознаками:

Запах

Натуральна шкіра має легкий, приємний аромат, який складно відтворити. Замінники ж часто пахнуть пластиком або синтетикою. Виворіт

У натуральної шкіри внутрішній шар буде м'яким і ворсистим. У шкірозамінника помітна тканинна основа. Рельєф і зовнішній вигляд

На справжній шкірі видно пори та зморшки, а її блиск не надто виразний. Шкірозамінник часто має однорідну поверхню, яка блищить сильніше. Еластичність

Зігніть матеріал. Якщо він швидко відновлює форму без заломів, це натуральна шкіра. Замінник залишить складки. Вага

Справжня шкіра важча за синтетичні аналоги. Реакція на воду

Натуральна шкіра вбирає вологу, а її поверхня змінює колір. Шкірозамінник залишиться сухим і незмінним. Вогонь

Справжній матеріал не плавиться під короткочасним впливом полум'я, на відміну від штучного, який може виділяти неприємний запах.

Дівчата в шкіряних куртках. Фото: скриншот відео

Ще можна спробувати експеримент з теплом. Для цього прикладіть долоню до матеріалу. Натуральна шкіра швидко адаптується до температури вашого тіла, а замінник залишиться холодним або надмірно нагріється.

Такі прості перевірки допоможуть уникнути розчарування та обрати якісний товар.

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