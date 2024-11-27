Натуральная кожа или подделка – простые способы проверки

Куртка из натуральной кожи. Фото: скриншот видео

Современные производители создают кожзамы настолько качественно, что порой их трудно отличить от натуральной кожи. Однако существуют простые способы определить подлинность материала, чтобы не переплатить за синтетическую копию.

Сайт Новини.LIVE расскажет, на что нужно обращать внимание.

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Маркировка и цена

В магазине проверьте бирку. Если написано "экокожа", "веганкожа" или "регенерированная кожа", перед вами заменитель. Только обозначение "натуральная кожа" гарантирует, что изделие изготовлено из природного материала. Кроме того, натуральная кожа обычно стоит дороже. Дешевые товары, даже со скидкой, вероятнее всего сделаны из кожзама.

Девушка в кожаных брюках. Фото: Pixabay

Народные методы для проверки

Если вы сомневаетесь в качестве уже приобретенного изделия, проверьте его по нескольким признакам:

Запах

Натуральная кожа имеет легкий, приятный аромат, который сложно воспроизвести. Заменители же часто пахнут пластиком или синтетикой. Изнанка

У натуральной кожи внутренний слой будет мягким и ворсистым. У кожзама заметна тканевая основа. Рельеф и внешний вид

На настоящей коже видны поры и морщинки, а ее блеск не слишком выразителен. Кожзаменитель часто имеет однородную поверхность, которая блестит сильнее. Эластичность

Согните материал. Если он быстро восстанавливает форму без изломов, это натуральная кожа. Заменитель оставит складки. Вес

Настоящая кожа тяжелее синтетических аналогов. Реакция на воду

Натуральная кожа впитывает влагу, а ее поверхность изменяет цвет. Кожзаменитель останется сухим и неизменным. Огонь

Подлинный материал не плавится под кратковременным воздействием пламени, в отличие от искусственного, который может выделять неприятный запах.

Девушки в кожаных куртках. Фото: скриншот видео

Еще можно попробовать эксперимент с теплом. Для этого приложите ладонь к материалу. Натуральная кожа быстро адаптируется к температуре тела, а заменитель останется холодным или чрезмерно нагреется.

Такие простые проверки помогут избежать разочарования и выбрать качественный товар.

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